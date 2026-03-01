¿Cómo usar el café para prevenir la caída del cabello?

Más que una bebida para ayudar a despertarnos, el café puede ser útil durante la rutina de belleza, sobre todo cuando se emplea en el cabello.

El consumo de este producto se expandió por el mundo y llegó a México en 1795, desembarcando en el Puerto de Veracruz. Desde entonces, comenzó a ser parte de la vida cotidiana, y su uso trascendió la cocina.

¿Para qué sirve lavar el cabello con café?

De acuerdo con la página oficial de L'Oréal, la cafeína puede ayudar a bloquear la acción de la dihidrotestosterona (DHT), hormona relacionada con la caída del pelo.

Además de actuar frente a la DHT, este compuesto abundante en el café estimula la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, haciendo que los folículos reciban mejor los nutrientes que provienen de este y otros productos (mascarillas, ampolletas, etcétera).

Un estudio publicado en el International Journal of Dermatology señala que, aplicada de manera tópica, la cafeína puede favorecer el crecimiento capilar, especialmente en casos de alopecia androgenética. Esto se debe a que ayuda a prolongar la fase anágena, es decir, el periodo en el que el pelo se mantiene creciendo activamente.

Al bloquear la dihidrotestosterona, la cafeína protege los folículos pilosos y fortalece el cabello desde la raíz.

Más allá de la caída del cabello, los expertos de Garnier señalan que el café también puede traer beneficios en la apariencia del cabello, sobre todo cuando se usa de manera constante en la rutina:

Más fuerza y grosor. Al estimular el cuero cabelludo con el café, el pelo puede crecer más resistente.

Brillo natural. La acidez del café ayuda a equilibrar el pH y a sellar la cutícula.

Sensación de limpieza profunda. El café utilizado como exfoliante ayuda a retirar residuos de los productos que se usan cotidianamente y deja el cuero cabelludo más limpio.

Crecimiento abundante. Al fortalecer el cabello, da la ilusión óptica de que hay más.

¿Cómo usar el café para evitar la pérdida de cabello?

Vale la pena mencionar que estos beneficios se obtienen cuando se aplica directamente en el cuero cabelludo; tomar café no produce el mismo efecto.

Si quieres obtener sus beneficios, prepara un concentrado de café negro natural, déjalo enfriar y úsalo como enjuague después del shampoo. Otra opción práctica es usar shampoo, acondicionador y tónicos que ya contengan cafeína.

¿Ya sabías que el café sirve para más que mantenerte despierto? Intégralo a tu rutina de haircare y comprueba sus beneficios.

MB