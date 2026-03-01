Especialistas en nutrición veterinaria coinciden en que la planificación de los horarios de comida es tan importante como la cantidad de alimento. Una rutina bien establecida no solo optimiza el metabolismo del perro, sino que también reduce significativamente cuadros de ansiedad e irritabilidad.

¿A qué hora debe comer mi perro?

Instituciones como VCA Hospitals recomiendan que los perros adultos reciban dos comidas al día, distribuidas en horarios estratégicos:

Turno matutino (08:00 – 09:00 horas): Aporta la energía necesaria para comenzar el día.

Turno vespertino (17:00 – 19:00 horas): Favorece el metabolismo nocturno y mantiene estables los niveles de glucosa durante el descanso.

Lee también: Qué tan saludable es comer chilaquiles cada mañana

Este esquema responde al funcionamiento natural del sistema digestivo canino, que guarda similitudes con el humano. Tras la ingesta, el estómago se vacía en pocas horas y el alimento pasa al intestino delgado. Entre ocho y diez horas después, el organismo envía señales al cerebro para activar nuevamente el apetito. Si este ciclo se altera o se prolonga demasiado, pueden presentarse picos de irritabilidad, búsqueda compulsiva de comida o ansiedad gástrica.

En el caso de los cachorros, la rutina es aún más determinante. Debido a su rápido crecimiento, suelen requerir más tomas diarias. Además, existe un beneficio adicional: suelen realizar sus necesidades fisiológicas entre 10 y 15 minutos después de comer, lo que facilita el entrenamiento para el control de esfínteres cuando se respetan horarios fijos.

Los expertos subrayan que la disciplina alimentaria también impacta en el bienestar emocional. Una rutina estable actúa como un “colchón” ante cambios en la dinámica familiar, como mudanzas, vacaciones o modificaciones en los horarios laborales de los dueños. La previsibilidad genera calma y seguridad en el animal.

Te puede interesar: Ni dinero ni suerte: Harvard dice cómo lograr la felicidad

Dado que el perro depende completamente del humano para su subsistencia, mantener horarios definidos se convierte en una herramienta fundamental para promover equilibrio, salud digestiva y armonía en el hogar. Más allá de la cantidad exacta —que debe ajustarse según edad, peso y recomendación veterinaria—, la constancia en los turnos de mañana y tarde es uno de los pilares del bienestar canino.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS