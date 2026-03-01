Domingo, 01 de Marzo 2026

Estilo |

¿Es verdad que ser un "Therian" es señal de trastorno mental?

La identidad therian suele entenderse como una experiencia subjetiva de identidad o conexión

Por: El Informador

La identidad therian suele entenderse como una experiencia subjetiva de identidad o conexión, no como una enfermedad. CANVA

Un therian es una persona que siente una identidad profunda o conexión interna con un animal no humano (por ejemplo, lobo, felino, ave, etc.), a nivel espiritual, psicológico o simbólico. Esto se conoce como therianthropy en comunidades en línea, pero no aparece como diagnóstico en manuales clínicos como el DSM-5 (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales).

¿Cuándo sería un problema?

En psicología, algo se considera trastorno cuando:

  • Causa malestar intenso,
  • Interfiere significativamente en la vida diaria (escuela, trabajo, relaciones),
  • Está asociado con una pérdida de contacto con la realidad.

Si una persona simplemente se identifica como therian y eso no le genera sufrimiento ni afecta su funcionamiento, no se considera un trastorno.

No es lo mismo que:

  • Un delirio psicótico (creer literalmente que se ha transformado físicamente en un animal).
  • Un trastorno de identidad disociativo.
  • Una condición psiquiátrica diagnosticable.

La identidad therian suele entenderse como una experiencia subjetiva de identidad o conexión, no como una enfermedad.

Si esta sensación te genera angustia, confusión o interfiere en tu vida, hablar con un profesional de salud mental puede ayudarte a explorar lo que estás viviendo desde un espacio seguro y sin juicios.

