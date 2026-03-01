Un therian es una persona que siente una identidad profunda o conexión interna con un animal no humano (por ejemplo, lobo, felino, ave, etc.), a nivel espiritual, psicológico o simbólico. Esto se conoce como therianthropy en comunidades en línea, pero no aparece como diagnóstico en manuales clínicos como el DSM-5 (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales).En psicología, algo se considera trastorno cuando:Si una persona simplemente se identifica como therian y eso no le genera sufrimiento ni afecta su funcionamiento, no se considera un trastorno.No es lo mismo que:La identidad therian suele entenderse como una experiencia subjetiva de identidad o conexión, no como una enfermedad.Si esta sensación te genera angustia, confusión o interfiere en tu vida, hablar con un profesional de salud mental puede ayudarte a explorar lo que estás viviendo desde un espacio seguro y sin juicios.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03BB