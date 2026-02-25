¿Cómo saber si le gustas a "esa" persona?

¿Le gusto o no le gusto? La pregunta que en más de una ocasión ha rondado por la cabeza de hombre y mujeres; el punto de partida para saber si se da un paso adelante o es momento de retirarse de la contienda por un corazón.

Debido a la diversidad de personalidades y relaciones en la actualidad, no siempre se sabe si la otra persona está pensando lo mismo que uno , pero a veces lo que la delata no son sus palabras, sino su lenguaje corporal : los gestos, las reacciones o incluso la forma en que se paran. Estas serían las mejores señales para saber si la otra persona está o no interesada en ti.

Lo primero que deberás hacer es poner atención en él o ella, en lo que dice y cómo lo dice, también en la forma en que te escucha y cuánta atención te presta; cómo actúa ante lo que conoce de ti, eso puede decir mucho e indicarte si debes llevar las cosas más adelante o mejor posar tus ojos en otra persona.

Conoce las señales de un enamorado...

Para que no vayas a ciegas, te presentamos las señales más importantes que te indicarán si "esa" persona está interesada o mejor buscas otro partido.

Palmas sudadas

Cuando alguien te parece atractivo, sudas. Te cuerpo produce sustancias como la noradrenalina, dopamina y serotonina, éstas hacen que tu organismo acelere la respiración y ponga tus manos a sudar. Si le das la mano y está húmeda, es un buen indicio .

Tono de la voz

Estudios demuestra que cuando alguien nos gusta, cambiamos el tono en el cual hablamos. Por lo regular, los hombres tienen una tendencia a hacer más grave la voz, mientras que las mujeres adoptan un tono más agudo .

Pupilas dilatadas

Gracias a la liberación de dopamina, las pupilas se dilatan. Un estudio del psicólogo Eckhard Hess, dice que el diámetro de la pupila aumenta cuando se observa a una persona atractiva , por lo cual, para saber si le gustas, no queda más que mirar a los ojos a es persona.

Postura corporal

Entre más se acerca una persona a otra, más atraído está hacia ella: inclinarse para tenerla más cerca, habla de que a él o ella le gustas más. Mientras más cerca se encuentra de ti, más atraída se siente . Si pone distancia... malas noticias.

Los pies

Si ambos están sentados, los pies te indicarán mucho de lo que siente. Si sus pies apuntan hacia ti, significa que desea continuar en el lugar , lo cual indica que quiere seguir en el proceso de conocerse más.

Arregla su cabello

Si la persona tiene atracción hacia ti, tocará constantemente su pelo, o bien, arreglará su sus prendas de ropa. Debido a que le gustas, buscará la forma de verse perfecta para ti , así que cuidará mucho los detalles que le rodean.

Sonrisa

No es que seas una persona muy graciosa (en este caso), pero si el tiempo que pasa contigo tiene una sonrisa en el rostro, es una buena señal de que le gustas . Si de repente suelta una carcajada, también será natural que esté cómoda mientras están juntos.

Contacto físico

No significa que estará encima de ti, pero sí que, de vez en cuando, intentará rozar tu mano o tu brazo . El contacto debe hacerlo con respeto a ti y sin rebasar la línea de un acercamiento cordial.

La más importante: escuchará

Sabes que tienes su atención no solo porque te mira fijamente, sino porque también te pregunta lo que piensas con respecto a una situación. Esa persona, si bien habla de sí misma en algún momento, en caso de estar interesada en ti, dejará de parlotear, para concentrarse en ti .

