¿Cómo limpiar el hígado de forma natural? Estas son las mejores infusiones

El hígado es el órgano encargado de limpiar y depurar el organismo : actúa como un filtro que elimina las toxinas, metaboliza los nutrientes y regula muchas funciones vitales para la salud.

El hígado mantiene un equilibrio interno y garantiza el buen funcionamiento del cuerpo . Tiene una capacidad de regeneración muy alta, pero es cierto que algunos factores externos podrían comprometer su función y comprometer la salud de todo el sistema.

Según información de la Inteligencia Artificial de Google, Gemini, las infusiones son una excelente manera de apoyar la función hepática. A continuación te compartimos algunas de las mejores y más reconocidas infusiones por sus propiedades para ayudar a limpiar el hígado .

Las mejores infusiones para limpiar el hígado

Diente de león

Es un potente diurético que estimula la producción de bilis, lo que ayuda a eliminar toxinas y facilita la digestión de grasas. Se utiliza tanto la raíz como las hojas.

Cardo mariano

Considerado el "guardián del hígado", contiene un compuesto activo llamado silimarina, que es conocido por sus propiedades hepatoprotectoras. Ayuda a regenerar las células hepáticas dañadas y a proteger el hígado de sustancias tóxicas.

Alcachofa

Gracias a su contenido de cinarina, la alcachofa estimula la producción de bilis, lo que mejora la digestión de grasas y favorece la eliminación de toxinas.

Menta

Además de ser refrescante, la menta tiene propiedades que ayudan a la digestión y pueden mejorar el flujo de bilis, lo que contribuye a la desintoxicación del hígado.

Jengibre

Conocido por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, el jengibre estimula la producción de enzimas digestivas y favorece la eliminación de toxinas acumuladas en el hígado.

Cúrcuma

Su compuesto activo, la curcumina, es un potente antiinflamatorio y antioxidante que ayuda a proteger el hígado y mejora su función.

Manzanilla

Es digestiva y antiinflamatoria, alivia el estrés hepático y mejora la digestión. Además, tiene propiedades que ayudan a eliminar toxinas y bacterias acumuladas en el hígado.

Romero

Estimula la producción de bilis y las funciones de eliminación del hígado, así como la digestión de las grasas.

Recomendaciones adicionales para cuidar el hígado

Consulta a un profesional de la salud: antes de iniciar cualquier régimen de limpieza o incorporar nuevas infusiones, especialmente si tienes alguna condición de salud preexistente o estás tomando medicamentos. Algunas hierbas pueden interactuar con fármacos o no ser adecuadas para ciertas personas (por ejemplo, mujeres embarazadas o lactantes, personas con cálculos en la vesícula).

Hidratación: acompaña el consumo de infusiones con una ingesta adecuada de agua a lo largo del día para apoyar la eliminación de toxinas.

Estilo de vida saludable: recuerda que las infusiones son un complemento. Una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, cereales integrales y grasas saludables, junto con ejercicio regular y un descanso adecuado , son fundamentales para la salud de tu hígado.

Evita lo que lo daña: reduce el consumo de alcohol, alimentos procesados, azúcares refinados y grasas saturadas, que pueden sobrecargar el hígado.

