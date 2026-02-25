¿Soltería? Cositas que pueden ayudar a encontrar el amor en 2026

¿Estar soltera es una maldición? Depende mucho de cómo se mire; si se trata de una situación consciente o involuntaria, sin embargo, lo cierto es que, en el último siglo, el amor como concepto ha pasado incontables cambios y resignificantes.

De acuerdo con María Marín, autora del best-seller “Si soy tan buena, ¿por qué estoy soltera?” y elegida en el 2012 por la revista People en Español como una de las 25 mujeres más poderosas, estas son algunas de las razones del por qué unas personas pueden llevar tiempo sin pareja o con relaciones demasiado fugaces.

La conferencista apunta a que una persona puede cometer múltiples errores al intentar atraer a una pareja, “pero existen costumbres o comportamientos que ahuyentan a quien sea”, en esta nota te las contamos.

Cositas que pueden ayudarte a encontrar el amor

1. Sacar de tu vida a quien te haya sacado de la suya

La razón por la que muchos no pueden enamorarse nuevamente es porque piensan que no van a poder querer a alguien de la manera que amaron a su ex. Recuerda que si fuiste feliz con la persona incorrecta, ¡imagínate con la correcta!

2. Quítate la timidez de encima

Cuando te topes con alguien que te atrae, no tengas miedo a tomar la iniciativa, esto no significa que rápidamente le vas a pedir el teléfono o invitarle a bailar, pero el sólo hecho de mostrar una sonrisa y un lenguaje corporal algo coqueto puede ser muy atractivo para la otra persona. Y si la persona no te corresponde, no perdiste nada con intentarlo.

3. No tropieces de nuevo con la misma piedra

No pierdas tiempo con alguien que acabando de conocerle, te das cuenta que muestra los mismos comportamientos negativos de tu ex. Las malas experiencias son para aprender, no para repetirse.

4. ¿Y la falta de amor propio?

Para Marín, la primera razón que te mantiene soltera es la baja autoestima. “Dime tu nivel de autoestima y te diré quién te pretende. Vas a atraer a tu vida una persona que vaya de acuerdo a la opinión que tienes de ti misma. La autora exhorta a las personas a evaluar su autoestima y preocuparse por amarse y demostrar seguridad.

5. No mirar realmente cuando alguien te agrada

Muchas personas creen que el amor no es para ellas, que nadie las toma en cuenta, sin embargo, suelen ser sólo percepciones propias. Muchas de ellas suelen ignorar las señales de alerta y dejan escapar el amor. Lánzate al mar, un cuerpo siempre sale a flote.

6. Confundir sexo con vínculo emocional

Dejémoslo en claro, no está mal intimar con alguien en las primeras noches, no. Nunca hay un tiempo exacto o “correcto” para eso; sin embargo, lo que sí se recomienda es intentar no confundir la química sexual con la compatibilidad que debe existir entre las parejas. Lo ideal es conocer lo mejor que puedas a la persona con la cual pretendes intimar.

¿De qué personas deberías huir?

De alguien narcisista

Está enamorado de sí mismo, se siente superior a los demás, por lo que suele denigrarlos, incluso a su pareja. Cree que todo el mundo lo envidia y no reconoce la opinión de otros. Siempre exagera sus triunfos.

Nunca tiene dinero en su cartera para invitarte a salir o suele “olvidarla” cuando tienen una cita, pero siempre encuentra excusas para no pagar. Se aprovechará de ti si no le pones un alto.

Esta persona te dice lo que tienes que hacer, horarios en los que deben verse y hasta tus actividades profesionales o forma de vestir. Cambia de humor rápidamente y puede perder el control hasta golpearte. Es posesivo, celoso, machista y no, por favor, ni siquiera le abras la puerta.

Miente de manera compulsiva y falsea la realidad. Lo has descubierto en varias mentiras y siempre tiene una justificación o salida. Puede meterte en problemas y no, gracias: “bai”.

Siempre hará todo lo que le pidas y se desvivirá por cumplir tus deseos y caprichos, pero a la larga, será desgastante lidiar con alguien que se ha olvidado de sí mismo por complacer a todos los que lo rodean.

Podrá ser medio divertido, detallista, y, aparentemente, al pendiente de ti, pero piensa que le perteneces. Te escribe y habla todo el día y hasta le dan celos de tu familia y trabajo. Está convencido de que tu vida no debe ir más allá de la relación.

Desconfía hasta de su propia sombra y ve peligro donde no lo hay. Es muy inseguro e inestable, se siente perseguido por fuerzas incontrolables o elegido para una misión especial. Mejor que primero vaya a terapia.

