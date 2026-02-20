¡Apunta la fecha! El próximo domingo 1 de marzo, Shakira regresará al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) para presentar un espectáculo completamente gratuito para todos los mexicanos. El anuncio fue realizado por la propia cantante colombiana a través de sus redes sociales con un mensaje grabado en el que suena detrás la icónica canción "Ciega, Sordumuda".

El concierto se da luego de una tour histórico parte de su "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" que registró shows en CDMX, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Puebla, Tijuana, Hermosillo, Chihuahua, Torreón y Veracruz; con un récord incluido de 12 fechas en el Estadio GNP Seguros. Tan solo en este recinto, de acuerdo con datos de OCESA, Shakira reunió a 65 mil personas cada noche para un total de 780 mil boletos vendidos.

Además, el Zócalo, capaz de albergar a más de 200 mil personas tan solo en su explanada, no es un escenario nuevo para Shakira, quien se presentó el pasado 21 de mayo de 2007 como parte de su gira “Fijación Oral”. Recordando esa ocasión, La Loba reveló que es una experiencia que "va a volver a repetir”.

El concierto completamente gratuito se llevará a cabo el próximo domingo 1 de marzo de 2026 en punto de las 20:00 horas del Centro de México. La artista latina con mayores ventas discográficas en la historia señaló que en esta fecha intentará regresar un poco del cariño que le ha entregado el público mexicano, al que catalogó como "lo más lindo que existe".

El espectáculo será transmitido en vivo a través de los canales de Shakira de manera que aquellas personas fuera de México o que no puedan desplazarse al centro de la CDMX puedan disfrutar de este evento histórico.

