El pasado 19 de febrero, se dio a conocer en redes sociales el fallecimiento de Eric Dane, uno de los actores más reconocidos de Hollywood, no solo por su atractivo y encantador aspecto, sino por las muchas y afamadas producciones de las que fue parte; sin embargo, durante sus últimos meses, esa imagen se convirtió en un recuerdo .

En abril del 2025, Dane fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), perdió la movilidad de su cuerpo y se alejó del ojo público. La tarde de ayer, y tras una batalla de casi 10 meses, el actor de 53 años falleció .

¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica (ELA)?

MedlinePlus, la página especializada en temas de salud, define que ELA es una enfermedad de las neuronas en el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal que controlan el movimiento de los músculos voluntarios .

En la ELA, las neuronas motoras se desgastan o mueren y ya no pueden enviar mensajes a los músculos. Con el tiempo, esto lleva a debilitamiento muscular, espasmos e incapacidad para mover los brazos, las piernas y el cuerpo.

La afección continúa empeorando: cuando los músculos en la zona torácica dejan de trabajar, se vuelve difícil o imposible respirar.

Uno en 10 casos de ELA se debe a una variante genética; sin embargo, la causa del resto de los casos que se presentan en el mundo se desconoce. La ELA afecta aproximadamente a 7 de cada 100 mil personas en todo el mundo .

Síntomas de ELA

Generalmente los malestares asociados a este padecimiento no se presentan sino hasta después de los 50 años, pero pueden empezar en personas más jóvenes.

Las personas que padecen esta afección tienen una pérdida de la fuerza muscular y de la coordinación que con el tiempo empeora y les hace imposible la realización de actividades rutinarias, como subir escaleras, levantarse de una silla o deglutir . A medida que la enfermedad empeora, más grupos musculares desarrollan problemas.

Los síntomas iniciales de esta enfermedad son:

Dificultad para levantar cosas, subir escaleras y caminar

Dificultad para respirar

Dificultad para tragar, asfixia con facilidad, babeo o náuseas

Caída de la cabeza debido a la debilidad de los músculos del cuello

Problemas del habla, como un patrón de discurso lento o anormal (arrastrando las palabras)

Cambios en la voz, ronquera

En algunas personas puede incluir:

Depresión

Cambio de expresiones o emociones (inestabilidad emocional)

Calambres musculares

Rigidez muscular, llamada espasticidad

Contracciones musculares, llamadas fasciculaciones

Pérdida de peso

Eric Dane y su final por ELA

Nacido en San Francisco el 9 de noviembre de 1972, Dane no parecía destinado a la actuación. En la preparatoria fue atleta de waterpolo y el teatro apareció casi como un accidente, cuando participó en una obra escolar de Todos mis hijos, de Arthur Miller.

En el cine, su trayectoria fue menos constante pero diversa: participó en producciones comerciales como X-Men: The Last Stand, Valentine's Day o Burlesque.

Esa evolución se vio interrumpida en 2025, cuando habló públicamente de su enfermedad con la revista People: " Me diagnosticaron ELA. Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado mientras navegamos por este nuevo capítulo ", dijo a la publicación estadounidense.

En ese entonces, su familia se convirtió en su refugio y principal apoyo, sobre todo la actriz Rebecca Gayheart, su exesposa. Aunque la pareja se había separado en 2018, mantuvieron una relación cercana.

Por desgracia, su condición se agravó con rapidez, y terminó por alejarlo de las cámaras. Su última aparición en público ocurrió en octubre pasado, cuando fue visto, en silla de ruedas, en el aeropuerto de la ciudad de Washington .

Con información de SUN y MedlinePlus.

