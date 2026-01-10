La rinitis inducida por el frío es una respuesta natural del cuerpo ante las bajas temperaturas y los cambios bruscos del clima cuando el aire frío entra por la nariz .

De acuerdo con el portal especializado de Cleveland Clinic, al respirar por la nariz, esta calienta el aire y lo humedece al llegar a los pulmones. En ese sentido, el aire frío y seco irrita la mucosa nasal y como defensa, las glándulas nasales producen un exceso de moco para mantenerla húmeda, lo que provoca goteo nasal .

Otro factor clave es la vasodilatación, pues el frío altera el funcionamiento de los vasos sanguíneos dentro de la nariz, lo que estimula las glándulas mucosas . Además, durante el invierno o en temporadas de frentes fríos, el contraste entre ambientes cálidos y el exterior frío intensifica esta reacción, haciendo que la nariz produzca más secreciones.

Es importante aclarar que este tipo de moqueo no siempre está relacionado con una gripe o infección . A diferencia del resfriado común, el moco suele ser transparente y no se acompaña de fiebre, dolor corporal o malestar general.

Sin embargo, es importante aclarar que, en personas con alergias o sensibilidad respiratoria, el frío puede agravar los síntomas .

¿Cómo reducir el moqueo nasal por el frío?

Aunque es una reacción natural, existen formas de aliviarla. Usar bufandas o cubrebocas ayuda a calentar el aire que se respira y mantener una buena hidratación también es clave, ya que evita que las mucosas se resequen y reaccionen en exceso.

Descansar

Beber líquidos, especialmente agua.

Aplicar una toallita húmeda y tibia sobre el rostro.

Inhalar vapor de dos a cuatro veces al día. Una forma de hacerlo es sentarse en el baño con la ducha abierta. (No inhalar vapor muy caliente)

En casos persistentes, se recomienda consultar a un especialista que valore los motivos específicos de esta condición y descartar cualquier tipo de alergia.

