¿Cómo reducir el moqueo nasal por el frío?

El aire frío y seco irrita la mucosa nasal y como defensa, las glándulas nasales producen un exceso de moco para mantenerla húmeda, lo que provoca goteo nasal

La rinitis inducida por el frío es una respuesta natural del cuerpo ante las bajas temperaturas y los cambios bruscos del clima cuando el aire frío entra por la nariz. ESPECIAL / CANVA

La rinitis inducida por el frío es una respuesta natural del cuerpo ante las bajas temperaturas y los cambios bruscos del clima cuando el aire frío entra por la nariz.

De acuerdo con el portal especializado de Cleveland Clinic, al respirar por la nariz, esta calienta el aire y lo humedece al llegar a los pulmones. En ese sentido, el aire frío y seco irrita la mucosa nasal y como defensa, las glándulas nasales producen un exceso de moco para mantenerla húmeda, lo que provoca goteo nasal.

Otro factor clave es la vasodilatación, pues el frío altera el funcionamiento de los vasos sanguíneos dentro de la nariz, lo que estimula las glándulas mucosas. Además, durante el invierno o en temporadas de frentes fríos, el contraste entre ambientes cálidos y el exterior frío intensifica esta reacción, haciendo que la nariz produzca más secreciones.

Es importante aclarar que este tipo de moqueo no siempre está relacionado con una gripe o infección. A diferencia del resfriado común, el moco suele ser transparente y no se acompaña de fiebre, dolor corporal o malestar general.

Sin embargo, es importante aclarar que, en personas con alergias o sensibilidad respiratoria, el frío puede agravar los síntomas.

¿Cómo reducir el moqueo nasal por el frío?

Aunque es una reacción natural, existen formas de aliviarla. Usar bufandas o cubrebocas ayuda a calentar el aire que se respira y mantener una buena hidratación también es clave, ya que evita que las mucosas se resequen y reaccionen en exceso.

  • Descansar
  • Beber líquidos, especialmente agua.
  • Aplicar una toallita húmeda y tibia sobre el rostro.
  • Inhalar vapor de dos a cuatro veces al día. Una forma de hacerlo es sentarse en el baño con la ducha abierta. (No inhalar vapor muy caliente)
  • En casos persistentes, se recomienda consultar a un especialista que valore los motivos específicos de esta condición y descartar cualquier tipo de alergia.

