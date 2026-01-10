Un nuevo encontronazo se vive entre los gobiernos de México y Estados Unidos. En respuesta, la Presidente Claudia Sheinbaum Pardo movilizó a su administración ante un nuevo amago de su homólogo, Donald Trump.

Después de que el mandatario estadounidense Donald Trump declaró que "vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles, los cárteles están controlando México", la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que buscará estrechar la relación e instruyó al canciller Juan Ramón de la Fuente a tener contacto con el secretario de Estado, Marco Rubio .

En la conferencia de este viernes en Acapulco, Sheinbaum Pardo refirió que las expresiones de Trump son parte "de su manera de comunicar" y declaró que no se quiere pensar "en otro escenario" .

Comentó que en la plática telefónica que tuvo el jueves con el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, le dijo que “con el presidente Trump tenemos un acuerdo, un entendimiento en el tema de seguridad con México”.

"Por las declaraciones que ha hecho el presidente Trump en estos días, consideramos que es parte de su manera de comunicar. Pero de todas maneras le pedí ayer [jueves] al canciller Juan Ramón de la Fuente que pudiera tener contacto directo con el secretario de Estado, con el secretario del Departamento de Estado. Y si es necesario, hablar con el presidente Trump para fortalecer la coordinación, en el marco que hemos explicado ya en varias ocasiones", dijo la Mandataria.

“Vamos a estrechar la comunicación, por eso le pedí al secretario Juan Ramón de la Fuente que pueda, si es necesario, verse con el secretario del Departamento de Estado . Hace dos o tres días, el propio secretario Rubio habló de la buena coordinación en materia de seguridad que hay con México”.

"Entonces, estrechar más la relación, la información, esta información que estamos dando, de la cantidad de laboratorios incautados, en fin, que tengan toda la información. Y en el marco de lo que hemos venido trabajando, pues estrechar la coordinación", agregó.

No se piensa en otro escenario

"No queremos pensar en otro escenario", expresó la Presidenta por los dichos de Trump y destacó que hay vigilancia permanente de la Secretaría de Marina en las aguas.

"¿Qué pasaría si el presidente Donald Trump decidiera apostar navieras en las costas de México como lo hizo con Venezuela? ¿Qué pasaría si no aceptara ese diálogo y si realmente tomaría las acciones tal como lo ha dicho?", se le preguntó en la mañanera.

"Hay un acuerdo con la Guardia Costera y el Comando Norte para que sea la Secretaría de Marina quien esté a cargo en nuestras aguas continentales, de la vigilancia. Es un acuerdo que se tomó hace unos meses y ha estado funcionando", respondió la Presidenta al destacar cargamentos de droga incautados vía marítima.

“Es un trabajo muy especializado. Tienen un centro de control que he tenido la oportunidad de visitar, está en vigilancia permanente 24 horas. Hay contacto con el gobierno de Estados Unidos, con la Guardia Costera por si se acerca un vehículo marino, una lancha y pueda ser, junto con la coordinación, detenido sin necesidad de que haya una acción de fuerza mayor”.

"Entonces, hay un acuerdo en ese sentido, obviamente nosotros queremos que se mantenga ese acuerdo y depende también del trabajo conjunto que se haga de la coordinación y los resultados".

Recibe invitación de Lula

Claudia Sheinbaum informó que el presidente de Brasil la invitó a realizar una visita en mayo, aunque aclaró que su asistencia se encuentra en evaluación .

En la conversación abordaron diversos temas de la agenda regional, entre ellos la situación en América Latina y los recientes ataques de Estados Unidos en Venezuela.

Recordó que recientemente México recibió la visita del vicepresidente de Brasil, acompañado por integrantes del gabinete del presidente Lula, así como por empresarios brasileños, lo que ha permitido avanzar de manera significativa en distintas áreas de trabajo conjunto.

La Mandataria resaltó que Lula da Silva reconoció el trabajo que se realiza en materia de seguridad y la coordinación existente con México, la cual, dijo, ha sido presentada en distintas ocasiones como un ejemplo de cooperación entre ambos países.

