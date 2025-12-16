¿Cómo quitarle el mal olor al menudo?

El menudo es uno de los platillos mexicanos más populares y uno de los más representativos de Jalisco. Sin embargo, pese a que es muy solicitado, sobre todo para disfrutar por las mañanas, muchas personas no tienen a este caldo como uno de sus favoritos debido a su olor peculiar.

No solo es su textura, algunos comensales indican que lo que no les gusta del menudo es el aroma que tiene. La carne de esta preparación forma parte del revestimiento digestivo comestible de animales rumiantes como las vacas, los búfalos y los borregos, animales de granja que cuentan con un sistema digestivo particular formado por cuatro cámaras en el estómago, todas ellas aptas para el consumo humano.

Por si te interesa: Pensión Bienestar: fecha probable en la que iniciarían los pagos de enero 2026

En México, las carnes que forman parte de un plato de menudo son llamadas pancita, panal, libro y cuajo, aunque también se suele añadir la tripa y las patas. Generalmente, se vende precocido, y las personas que preparan el platillo deben recurrir a ciertos trucos para eliminar el aroma característico de estas vísceras. Entre estos, el canal de YouTube "La Cocina en el rancho" sugiere que la carne se debe remojar durante media hora en una mezcla de agua con un chorrito de vinagre y jugo de limón.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

El blog Menú de El Universal indica en un artículo que después de remojarse por el tiempo antes mencionado, también se debe enjuagar después, y finalmente, cocinarlo con poro, ajo, pimienta, laurel, sal de grano, chile serrano y zanahorias.

La receta incluye la cocción con hierbabuena, y al final se agrega mejorana, plantas que ayudan a mitigar el olor fuerte de este alimento.

Según el portal especializado en nutrición Healthline, la carne del menudo suele utilizarse en productos como embutidos o incluso en alimentos para mascotas en algunos países. No obstante, en México se consume principalmente en forma de caldo; se trata de una es fuente de proteínas y nutrientes esenciales como vitamina B12; selenio; zinc; calcio y hierro.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF