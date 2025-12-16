Después de una noche de celebración, muchas personas se despiertan con dolor de cabeza, náuseas, cansancio y una intensa deshidratación. Estos síntomas, conocidos como resaca, se producen principalmente por la pérdida de líquidos, la inflamación y la baja de ciertos minerales y vitaminas. Aunque no existe una cura milagrosa, una buena alimentación puede ayudar a aliviar los síntomas y acelerar la recuperación.

1.- Hidratación: el primer paso

Antes de pensar en alimentos sólidos, es fundamental rehidratar el cuerpo. El agua es imprescindible, pero también son muy útiles las bebidas con electrolitos, como sueros orales o agua de coco, que ayudan a reponer sodio, potasio y otros minerales perdidos. Las infusiones suaves, como manzanilla o jengibre, también pueden aliviar las náuseas.

CANVA

2.- Huevos: energía y recuperación

Los huevos son una excelente opción para combatir la resaca. Contienen cisteína, un aminoácido que ayuda al cuerpo a descomponer el acetaldehído, una sustancia tóxica que se produce al metabolizar el alcohol. Además, aportan proteínas que ayudan a recuperar la energía.

3.- Plátano y frutas frescas

El plátano es rico en potasio, un mineral que suele disminuir tras el consumo de alcohol. También es fácil de digerir y ayuda a reducir la sensación de debilidad. Otras frutas como la naranja, la sandía o el melón aportan agua, azúcares naturales y vitamina C, favoreciendo la hidratación y el bienestar general.

4.- Avena y pan integral

Los cereales integrales, como la avena o el pan integral, ayudan a estabilizar los niveles de azúcar en sangre, que suelen bajar después de beber alcohol. Además, aportan fibra y vitaminas del grupo B, esenciales para el sistema nervioso y la producción de energía.

5.- Sopas y caldos

Un caldo caliente, especialmente de verduras o pollo, es ideal para la resaca. Ayuda a hidratar, aporta sodio y resulta reconfortante para el estómago. Además, es fácil de consumir incluso cuando no hay mucho apetito.

6.- Jengibre y alimentos suaves

El jengibre es conocido por su efecto contra las náuseas. Puede tomarse en infusión o añadirse a comidas suaves como arroz blanco o puré de verduras. Estos alimentos ligeros ayudan a calmar el estómago sin sobrecargar la digestión.

7.- Evitar ciertos alimentos

Durante la resaca conviene evitar comidas muy grasas, picantes o ultraprocesadas, ya que pueden irritar el estómago y empeorar los síntomas. También es recomendable no consumir más alcohol como “remedio”, ya que solo retrasa la recuperación.

Para aliviar la resaca, la clave está en hidratarse bien y elegir alimentos nutritivos, fáciles de digerir y ricos en vitaminas y minerales. Aunque el tiempo es el factor principal para la recuperación, una buena elección de alimentos puede marcar una gran diferencia y ayudarte a sentirte mejor más rápidamente.

