El menudo es un platillo tradicionalmente consumido después de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, basándose en la creencia popular de que sus propiedades ayudan a mitigar los síntomas de la resaca provocada por el consumo excesivo de alcohol, gracias a la salsa picante y la grasa de su caldo.

De acuerdo con la revista Cocina Fácil, el caldo de menudo es muy valorado en la cultura mexicana y otras alrededor del mundo por sus presuntos efectos contra la "cruda". Este efecto se atribuye principalmente a la sensación reconfortante que genera el consumo del caldo caliente en el estómago.

La revista señala que este caldo es una fuente de proteínas, minerales y vitaminas que contribuyen a reponer los nutrientes perdidos por la ingesta de bebidas alcohólicas. Adicionalmente, se cree que la sal del caldo ayuda a restablecer el equilibrio de electrolitos que puede verse afectado tras una noche de fiesta.

No obstante, Cocina Fácil enfatiza que el menudo no es una cura milagrosa. Aunque puede ser efectivo para mejorar el bienestar general de una persona con resaca, la recomendación principal para combatir los excesos es consumir bebidas que promuevan la hidratación.

¿Y qué tan sano es comer es la carne del menudo?

El menudo, a pesar de ser percibido por algunas personas como poco apetecible debido a su textura y fuerte olor, es una parte comestible de los animales, especialmente de la res, con un alto valor nutricional. Se trata de un tipo de víscera, presente en la cocina tradicional de diversas culturas, incluida la mexicana, que ofrece importantes beneficios a la salud.

Definición y Origen

Según el sitio especializado Healthline, el menudo forma parte del grupo de vísceras que constituyen el revestimiento digestivo comestible de animales rumiantes (como vacas, búfalos y borregos). Estos animales tienen un sistema digestivo particular con cuatro cámaras estomacales, todas aptas para el consumo humano.

En México, es común llamar "menudo" a estas cuatro partes del estómago:

Pancita

Panal

Libro

Cuajo

Además, a los platillos que lo incluyen, se le suelen añadir las patas del animal.

Aporte nutricional y beneficios para la salud

El menudo es una excelente fuente de proteínas y nutrientes esenciales, dice Healthline. Su consumo puede traer varios beneficios al organismo gracias a su contenido de:

Nutrientes Esenciales:

Vitamina B12

Selenio

Zinc

Calcio

Hierro

Minerales:

Fósforo

Magnesio

El menudo, aunque generalmente se vende precocido, necesita varias horas de cocción extra antes de su consumo. Para realzar su gusto y reducir su olor peculiar, es común agregar al caldo hierbas aromáticas como la hierbabuena y la mejorana.

Solo para aclarar, todos los casos son diferentes y para tener mayor información al respecto, es mejor consultar a tu médico especialista.

