¿Cómo eliminar el olor a orín de gato de tu hogar solo con 2 ingredientes muy baratos?

El olor de la orina de los gatos es uno de los problemas más molestos a los que los dueños de estos animales pueden enfrentarse, ya que puede quedar impregnado rápidamente en el hogar, generando un ambiente desagradable.

Aunque generalmente estas mascotas son conocidas por su higiene, diversos factores pueden orillarlas a orinar fuera del arenero, rociando paredes, puertas e incluso ropa.

En este contexto, aquí te presentamos un remedio con dos ingredientes económicos que fácilmente puedes encontrar en tu hogar.

¿Por qué los gatos pueden llegar a orinar fuera del arenero?

Existen muchas causas por las que un felino puede hacer sus necesidades fuera de su arenero. La falta de higiene en ocasiones puede atribuirse a una enfermedad del tracto urinario, por lo que es recomendable llevar al animal a una revisión con el veterinario.

Los gatos también suelen orinar fuera de su sitio cuando se presentan situaciones de estrés, por ejemplo, la incorporación de nuevos integrantes al hogar o demasiado ruido. Asimismo, pueden decidir dejar de lado el arenero si este no se encuentra ubicado en un sitio adecuado, si no está limpio, si sus dimensiones son muy pequeñas para su tamaño o si la arena no es de su agrado.

Lo importante ante estas situaciones, además de tomar acciones rápidamente para eliminar el olor y las manchas, es comprender que el marcaje es un comportamiento natural, por lo que no debes castigarlos por ello.

Remedio casero para eliminar el olor de orina de gato con solo dos ingredientes

Si tu gato hace del baño fuera de su lugar, es importante no recurrir a limpiadores agresivos, especialmente cuando las áreas afectadas son superficies delicadas, ya que podrían dañarse.

El vinagre y el jabón son productos aliados para combatir este fuerte y particular olor. Para utilizarlos, primero aplica jabón sobre la mancha y posteriormente dilúyelo con una mezcla de una parte de vinagre por dos de agua. Deja reposar la mezcla unos 10 minutos y luego limpia la superficie.

Al emplear este tipo de métodos, se recomienda hacer una prueba en una parte poco visible de la superficie afectada para verificar que la mezcla no la dañe.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

