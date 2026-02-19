La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) dio a conocer la nueva posible fecha del lanzamiento de la misión Artemis II a la Luna, luego de que se lleve a cabo otro ensayo general húmedo antes del vuelo de prueba.

La misión, que representará el regreso del ser humano a la Luna tras más de medio siglo, llevará por primera vez a la órbita lunar a una mujer, a un astronauta afroamericano y a uno canadiense.

Pese a todo, hay dudas

La confirmación de la fecha de lanzamiento del Artemis II dependerá del éxito (o fracaso) que se tenga en la nueva prueba con combustible, luego de que se pospusieran las ventanas de lanzamiento previstas para febrero debido a inconvenientes en el primer ensayo en frío .

La agencia espacial estadounidense también informó que desde la noche del pasado martes comenzó el segundo ensayo de la cápsula Orion y su cohete Space Launch System (SLS), que ya están instalados en la plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral.

La primera oportunidad posible para el lanzamiento es el viernes 6 de marzo, detalló la NASA, pero aclaró que no hay fecha de lanzamiento definida hasta que los equipos completen esta prueba crítica y analicen los datos.

Artemis II, aun ensayo de la Luna

Artemis II llevará a cuatro astronautas alrededor de la Luna durante una misión de unos diez días.

La prueba incluye:

Cargar propelentes criogénicos en los tanques del cohete SLS

Realizar un conteo regresivo

Probar la capacidad de reiniciar el reloj de cuenta regresiva

Vaciar los tanques para practicar procedimientos de cancelación de lanzamiento

Estos pasos aseguran que el equipo esté completamente preparado para el día del lanzamiento.

Durante la prueba, se harán pausas planificadas para simular situaciones reales , incluyendo posibles cancelaciones por problemas técnicos o climáticos.

Al final, se drenará el propelente y se revisarán todos los datos antes de fijar oficialmente la fecha de lanzamiento.

Junto con el comandante de la misión, el astronauta estadounidense Reid Wiseman, viajarán los especialistas de la NASA Christina Koch y Victor Glover, y el astronauta de la agencia espacial canadiense (CSA) Jeremy Hansen.

