El pasado martes 17 de febrero, un grupo de siete menores de edad habrían presentado intoxicación luego de consumir tamales en vía pública , en el municipio de Huauchinango, Puebla.

Tras este hecho, el grupo de infantes fue trasladado y llevado al Hospital General del municipio, donde se les realizaron pruebas y valoraciones médicas por intoxicación alimenticia; sin embargo, una de las menores dio positivo a fentanilo .

Esta información fue dada a conocer por la Secretaría de Salud de Puebla. La dependencia no precisó si el resultado positivo a fentanilo también se detectó en los otros menores, con edades entre los dos y los 11 años, pero todos continúan bajo valoración médica para determinar las causas específicas de su intoxicación.

Estados Unidos, al tanto

Tras darse a conocer el caso de la posible intoxicación de menores por la ingesta de tamales contaminados con fentanilo, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó el caso a través de su cuenta de X.

Señaló que esta droga sintética no distingue nacionalidades, en referencia a EU y México, y advirtió que "tampoco hace diferencia entre un adulto y un niño indefenso".

X / @USAmbMex

El embajador hizo un llamado a desmantelar redes de fentanilo que envenenan a comunidades tras el caso de siete menores intoxicados por esta droga sintética en Huachinango, Puebla.

Por último, se solidarizó con los niños afectados, agregando que "Nuestras oraciones están con las personas afectadas y sus familias".

Intoxicaciones de menores en México por drogas

Las intoxicaciones de menores con drogas han ocurrido en otras ocasiones en distintos puntos de México. A finales de 2022 hubo una en escuelas de Chiapas, en el sur del país, presuntamente con cocaína diluida en agua, según denunciaron entonces los padres de los afectados.

A principios de 2023 hubo ingestiones masivas de pastillas tranquilizantes en una escuela de Ciudad de México y también en Monterrey, aparentemente debido a retos en las redes que proliferaban entre adolescentes.

En el caso reciente de Puebla, alarmó que se encontrara fentanilo en una de las niñas, la droga más lucrativa y mortífera de la actualidad que se ha convertido en el gran enemigo a combatir por las Administraciones de los mandatarios Donald Trump y Claudia Sheinbaum.

Con información de AP y SUN.

