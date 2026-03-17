IMSS advierte lo que nunca debes hacer ante una quemadura

La aplicación de remedios caseros en la piel después de una quemadura puede causar un daño irreversible e incluso poner en riesgo la vida de la persona afectada, advierte una especialista en Medicina de Rehabilitación de la Unidad de Quemados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En esta clase de casos tan desafortunados, la pierna, el brazo o el cuerpo entero se encuentran vulnerables a falta de su principal protector: la piel. La experta explica que un contacto con sustancias inadecuadas aumenta la irritación muscular y facilita el desarrollo de una infección a niveles muy profundos del organismo, con consecuencias muy peligrosas para el paciente.

A veces, estando en el hogar se recurre a la mostaza y otro tipo de remedios caseros, sin embargo, la doctora apunta a que "en lugar de mejorar el cuadro, lo único que pasa es que se agrava la lesión, en cualquier circunstancia en la que se presente una quemadura es importantísimo ir al médico. No hay que hacer nada en casa".

La atención a quemaduras solo debe ser en hospitales

La atención de quemaduras de segundo y tercer grado se brinda en hospitales de segundo y tercer nivel del IMSS, según sea el nivel de gravedad. Además, las personas afectadas no deben aplazar la consulta, ya que muchas acuden después de varias horas; tiempo clave para mejorar el pronóstico.

Debido a sus condiciones biológicas, los niños y las personas adultas mayores son más vulnerables ante una quemadura, “los infantes por la extensión de la superficie de la piel y los adultos mayores por los factores de co-morbilidad, como las enfermedades crónico degenerativas: diabetes, hipertensión, etcétera, además de que su piel es más delgada y puede haber desnutrición”, señala la doctora.

Algunas de las causas más frecuentes de una lesión en la piel por quemadura son flama o fuego, electricidad y escaldadura.

En estos casos, explica la especialista, elmédico clasifica según la profundidad del daño: quemadura de primero, segundo y tercer grado, y la atención hospitalaria se brinda de acuerdo "a un triage o clasificación médica internacional que puede derivar en cuidados intensivos".

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AO

