Cada 17 de marzo se celebra el Día de San Patricio, el santo patrono de Irlanda. Durante el festejo abundan los colores verdes en atuendos y decoraciones, el consumo de alcohol y demás prácticas que varían en cada país.

A pesar de ser una celebración a nivel global, esta fiesta dejó un gran legado histórico en nuestro país, y son muchas las personas que desconocen la verdadera historia de una de las guerras en la que México combatió durante el siglo XIX. A continuación te la contamos.

¿Cuál es la historia de la celebración del Batallón de San Patricio en México?

En el año de 1846, el ejército de Estados Unidos llegó a México con el fin de tomar varios territorios del país. En uno de los grupos armados se encontraba John Riley, un militar irlandés que empatizó con los mexicanos que eran despojados por las tropas estadounidenses.

Poco tiempo después, Riley y otro grupo de soldados desertaron del ejército estadounidense y formaron el Batallón de San Patricio, el cual obtuvo su nombre en referencia al santo patrono de Irlanda. El grupo militar se integró a las tropas mexicanas para combatir y evitar la invasión de EU.

Con el tiempo, el Batallón de San Patricio fue creciendo con elementos de diferentes nacionalidades como escoceses, polacos, franceses, alemanes, ingleses, entre otros, y llegó a tener más de 800 hombres. El grupo armado tuvo su primer enfrentamiento el 21 de septiembre de 1846, en la Batalla de Monterrey, portando una bandera verde con la leyenda “Erin Go Bragh”, que significa “Irlanda por siempre”, ganándose su lugar dentro de la historia de México.

Al año siguiente, en 1847, el líder de los esfuerzos militares de la Guerra México-Americana, Antonio López de Santa Anna, reconoció al escuadrón irlandés como Batallón de Infantería, y fue así como Riley y sus tropas combatieron en diferentes batallas al lado del ejército mexicano. No obstante y pese a los esfuerzos, no se logró evitar la caída de México durante la guerra.

La Batalla de Churubusco, llevada a cabo el 20 de agosto de 1847, fue una de las más sanguinarias de la guerra, y fue aquí donde el Batallón de San Patricio peleó por última vez al lado de los mexicanos. La falta de municiones y la ventaja de EU en cuanto a número de combatientes fue el factor decisivo en dicha batalla.

Los soldados irlandeses que sobrevivieron fueron aprehendidos, y muchos de ellos fueron ejecutados en Tacubaya y en el Jardín de San Jacinto el 13 de septiembre de 1847, en la Ciudad de México.

En cuanto a John Riley, fue capturado por EU y, a pesar de no ser sentenciado a muerte, fue condenado a realizar trabajos forzosos y fue cruelmente torturado. Luego de un año fue liberado y se perdió su rastro, aunque registros aseguran que falleció en 1850.

En conmemoración a la heroica participación del Batallón de San Patricio en la guerra, el gobierno de México colocó una placa en la plaza de San Jacinto, además de celebrar las hazañas tanto el 17 de marzo como el 12 de septiembre.

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