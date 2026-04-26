¿Cómo educar a un adolescente sin perder la paciencia? Revelan el secreto

¿Por qué es tan difícil criar adolescentes? Entender a un joven en pleno desarrollo es un desafío para las familias en México y el resto del mundo. Durante esta etapa, los cambios físicos, hormonales y emocionales transforman drásticamente a los hijos, generando conflictos diarios que a menudo desconciertan a los padres.

Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su agencia especializada, señala que esta fase no es un castigo divino, sino una ventana de oportunidad invaluable. Es el momento exacto donde se construye la identidad personal, se fortalecen las habilidades sociales y se sientan las bases definitivas de la adultez, respondiendo al porqué es vital actuar con inteligencia emocional y mucha paciencia .

¿Qué propone UNICEF para una crianza positiva?

Para saber cómo actuar frente a los desplantes, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha diseñado una serie de orientaciones prácticas enfocadas en la crianza positiva. La clave principal radica en encontrar el equilibrio perfecto entre la firmeza de las reglas y la calidez del afecto familiar . Los expertos en psicología coinciden en que los límites no deben ser sinónimo de autoritarismo ciego, sino de contención, estructura y seguridad. Al establecer normas claras desde el hogar, los cuidadores proporcionan un marco de referencia indispensable que ayuda a los jóvenes a tolerar la frustración, tomar decisiones responsables y comprender las consecuencias de sus actos.

¿Cómo aplicar límites con cariño hoy mismo?

Implementar estas recomendaciones en el día a día requiere constancia por parte de quienes asumen la crianza. Aquí te presentamos los puntos clave para transformar la relación:

Muestra curiosidad genuina : Pregunta sobre sus intereses sin juzgar sus gustos.

: Pregunta sobre sus intereses sin juzgar sus gustos. Evita la ambigüedad : Si la regla es llegar a las 22:00 horas, no hay margen para interpretaciones a conveniencia.

: Si la regla es llegar a las 22:00 horas, no hay margen para interpretaciones a conveniencia. Marca consecuencias lógicas : Toda falta debe tener una repercusión proporcional; nunca debe ignorarse el mal comportamiento.

: Toda falta debe tener una repercusión proporcional; nunca debe ignorarse el mal comportamiento. Mantén unidad de criterios : Los adultos a cargo deben mostrar un frente unido, evitando los roles de "policía bueno y malo".

: Los adultos a cargo deben mostrar un frente unido, evitando los roles de "policía bueno y malo". Reconoce sus logros: Premia su esfuerzo con tiempo de calidad, presencia y palabras de afirmación, no con regalos materiales.

La importancia de la comunicación y el vínculo afectivo

Más allá de imponer reglas estrictas, estimular un nuevo tipo de vínculo es fundamental para conectar a un nivel mucho más profundo. Preguntas simples y directas como " ¿Cómo te sientes hoy? " o " ¿Qué tal te fue en la escuela? " abren canales de diálogo efectivos que previenen conductas de riesgo.

Especialistas en salud mental adolescente respaldan esta visión integral, destacando que los jóvenes necesitan sentirse verdaderamente escuchados y validados por sus mayores. Cuando un joven percibe que sus emociones importan, es mucho menos propenso a rebelarse de forma destructiva y se vuelve más receptivo a aceptar las guías impuestas .

El camino hacia un adulto independiente y responsable

El objetivo primordial de todas estas estrategias compartidas por EL INFORMADOR es preparar a los jóvenes para los retos del futuro. Educar con límites claros y cariño constante no garantiza una adolescencia completamente libre de discusiones, pero sí asegura que los conflictos inevitables se resuelvan desde el respeto mutuo.

Al aplicar estas valiosas orientaciones, madres, padres y cuidadores están invirtiendo directamente en la salud mental y emocional de sus hijos. El resultado a largo plazo será un adulto capaz de enfrentar los desafíos del mundo real, con una autoestima sólida y la capacidad de establecer relaciones sanas .

Te puede interesar: Otorgarán viajes gratis en Uber a turistas que visiten el AMG y Puerto Vallarta

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF