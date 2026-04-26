¿Cómo educar a un adolescente sin perder la paciencia? Revelan el secreto

¿Por qué es tan difícil criar adolescentes? Entender a un joven en pleno desarrollo es un desafío para las familias en México y el resto del mundo. Durante esta etapa, los cambios físicos, hormonales y emocionales transforman drásticamente a los hijos, generando conflictos diarios que a menudo desconciertan a los padres.Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su agencia especializada, señala que esta fase no es un castigo divino, sino una ventana de oportunidad invaluable. Es el momento exacto donde se construye la identidad personal, se fortalecen las habilidades sociales y se sientan las bases definitivas de la adultez, respondiendo al porqué es vital actuar con inteligencia emocional y mucha paciencia.Para saber cómo actuar frente a los desplantes, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha diseñado una serie de orientaciones prácticas enfocadas en la crianza positiva. La clave principal radica en encontrar el equilibrio perfecto entre la firmeza de las reglas y la calidez del afecto familiar. Los expertos en psicología coinciden en que los límites no deben ser sinónimo de autoritarismo ciego, sino de contención, estructura y seguridad. Al establecer normas claras desde el hogar, los cuidadores proporcionan un marco de referencia indispensable que ayuda a los jóvenes a tolerar la frustración, tomar decisiones responsables y comprender las consecuencias de sus actos.Implementar estas recomendaciones en el día a día requiere constancia por parte de quienes asumen la crianza. Aquí te presentamos los puntos clave para transformar la relación:Más allá de imponer reglas estrictas, estimular un nuevo tipo de vínculo es fundamental para conectar a un nivel mucho más profundo. Preguntas simples y directas como "¿Cómo te sientes hoy?" o "¿Qué tal te fue en la escuela?" abren canales de diálogo efectivos que previenen conductas de riesgo. Especialistas en salud mental adolescente respaldan esta visión integral, destacando que los jóvenes necesitan sentirse verdaderamente escuchados y validados por sus mayores. Cuando un joven percibe que sus emociones importan, es mucho menos propenso a rebelarse de forma destructiva y se vuelve más receptivo a aceptar las guías impuestas.El objetivo primordial de todas estas estrategias compartidas por EL INFORMADOR es preparar a los jóvenes para los retos del futuro. Educar con límites claros y cariño constante no garantiza una adolescencia completamente libre de discusiones, pero sí asegura que los conflictos inevitables se resuelvan desde el respeto mutuo.Al aplicar estas valiosas orientaciones, madres, padres y cuidadores están invirtiendo directamente en la salud mental y emocional de sus hijos. El resultado a largo plazo será un adulto capaz de enfrentar los desafíos del mundo real, con una autoestima sólida y la capacidad de establecer relaciones sanas.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF