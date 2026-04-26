Mantener limpio el rostro no solo es un tema de cuidado de la imagen y belleza; también tiene que ver con el cuidado de la salud, ya que puede provocar algunas afecciones. Un problema común en la piel, especialmente en la cara, son los poros tapados, lo cual provoca que el rostro luzca opaco y adquiera una textura irregular; hasta corre el riesgo de sufrir brotes de acné.

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¿Por qué se me tapan los poros?

La razón por la que se tapan los poros es por la acumulación de grasa, suciedad, células muertas o bacterias; provocan signos como la aparición de puntos negros, puntos blancos y hasta brotes de acné. Principalmente, esto sucede en zonas como alrededor de la nariz, frente y barbilla.

Cabe destacar que las pieles grasas y mixtas son más propensas a presentar poros tapados, ello debido a la mayor actividad de las glándulas sebáceas, de acuerdo a los expertos en dermatología de La Roche-Posay.

Las pieles grasas y mixtas son más propensas a presentar poros tapados. UNSPLASH / M. ASHIFA

Por otro lado, los expertos aseguran que también la genética, el envejecimiento, el clima y el uso de productos inadecuados para cada tipo de piel: por ejemplo, usar productos grasosos en las pieles oleosas, o demasiado mantequillosos en los cutis secos. Un riesgo de no tratarse esto es que se pueden desarrollar afecciones como foliculitis, quistes sebáceos y comedones.

La buena noticia es que los poros tapados son tratables siempre y cuando se mantenga un buen ritual de belleza e higiene; por ejemplo, skincare, geles limpiadores, entre otras opciones.

¿Qué sirve para destapar los poros de la piel?

Lo primero que debes hacer para cuidar tu cara de los poros tapados es mantener una limpieza diaria a la hora de levantarte y antes de dormir; especialmente si usas maquillaje, es indispensable que el agua micelar no falte en tu tocador para retirarlo. Respecto a los productos de limpieza que puedes utilizar, el blog de Nivea recomienda utilizar un gel limpiador para pieles con tendencia a imperfecciones, ya que suele tener ingredientes que ayudan a tu piel, como:

Ácido salicílico

Sal marina o niacina mida.

Lo primero que debes hacer para cuidar tu cara de los poros tapados es mantener una limpieza diaria. UNSPLASH / S. MICHAEL

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Exfoliación en la cara de dos a tres veces por semana

El segundo paso es realizar una exfoliación física entre dos y tres veces por semana, siempre por la noche, para eliminar las células muertas que obstruyen los poros.

Otro tip eficaz, de acuerdo a Eucerin, es el uso de vapor facial como complemento; lo mejor es que se puede hacer de manera casera y fácil:

Coloca el rostro en un recipiente con agua caliente durante aproximadamente 0 minutos (a una distancia segura para evitar accidentes); esto ayuda a limpiar los poros. Después de este proceso, el siguiente paso es limpiar tu rostro.

UNSPLASH / F. KAAN

Si deseas mejorar tu apariencia y lucir un rostro limpio y libre de poros tapados, te recomendamos que en tu tiempo libre apliques esta rutina de higiene y belleza.

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