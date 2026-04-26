Domingo, 26 de Abril 2026

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Cómo funciona la mezcla de suavizante y alcohol para limpiar tu ropa

En redes sociales y consejos del hogar, la combinación de suavizante de telas con alcohol etílico se menciona como una alternativa rápida para perfumar ropa, reducir olores y dar sensación de frescura

Por: El Informador

Como recurso rápido entre lavadas, puede ser útil para refrescar prendas y textiles. Su mayor fortaleza está en el aroma y sensación de limpieza inmediata. CANVA

Como recurso rápido entre lavadas, puede ser útil para refrescar prendas y textiles. Su mayor fortaleza está en el aroma y sensación de limpieza inmediata. CANVA

Si tu ropa guarda malos olores, se siente rígida o no quieres lavarla de nuevo, una mezcla casera de suavizante con alcohol se ha vuelto popular por refrescar prendas en minutos y dejar aroma agradable sin usar la lavadora.

En redes sociales y consejos del hogar, la combinación de suavizante de telas con alcohol etílico se menciona como una alternativa rápida para perfumar ropa, reducir olores y dar sensación de frescura. La idea consiste en unir una pequeña cantidad de suavizante con alcohol y agua dentro de un atomizador. Después, se rocía sobre prendas, cortinas, sábanas o textiles del hogar.

Su popularidad creció porque muchas personas buscan soluciones sencillas entre lavadas, especialmente en temporadas de calor o humedad, cuando los tejidos pueden absorber olores con mayor facilidad.

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¿Para qué sirve poner esta mezcla en la ropa?

El principal atractivo está en la combinación de funciones. El alcohol evapora rápido y ayuda a dispersar la fragancia, mientras el suavizante aporta aroma y sensación agradable en las fibras.
Eso significa que algunas prendas pueden sentirse renovadas sin pasar de inmediato por la lavadora.
Entre los beneficios más mencionados están:

  • Neutralizar olores ligeros de humo o encierro
  • Dar frescura a ropa guardada
  • Perfumar clósets y cajones
  • Reducir sensación rígida en algunas telas
  • Refrescar cortinas, sillones o textiles decorativos

¿Cómo se usa en casa?

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La forma más común es colocar la mezcla en un envase con atomizador y aplicar a cierta distancia sobre la prenda. Lo ideal es rociar ligeramente y dejar secar al aire antes de usar. También se recomienda hacerlo en espacios ventilados, lejos de fuego o calor directo, ya que el alcohol es inflamable. Muchas personas lo usan antes de salir de casa, al sacar ropa del armario o cuando una prenda solo necesita frescura rápida.

¿Dónde puede ser más útil?

Este tipo de mezcla suele utilizarse en departamentos pequeños, casas con mascotas, zonas húmedas o lugares donde secar ropa tarda más tiempo. En ciudades como Guadalajara, Ciudad de México o Monterrey, donde el clima cambia por temporadas, muchos buscan alternativas para mantener textiles frescos sin lavar constantemente.

También es práctica para oficinas, mochilas de tela, uniformes o chamarras que no siempre requieren lavado completo tras un solo uso. Lo que debes revisar antes de aplicarlo: 

  • No todas las telas reaccionan igual. Materiales delicados como seda, lino fino, cuero o prendas con tintes sensibles podrían mancharse o deteriorarse.
  • Por eso conviene probar primero en una zona poco visible. Si hay cambio de color, textura o marca, lo mejor es no usarlo.
  • Además, prendas deportivas técnicas o textiles especiales pueden requerir productos diseñados específicamente para ellas.

Tips rápidos para mejores resultados

  • Rocía a distancia para evitar saturar la tela.
  • Deja secar antes de vestir la prenda.
  • Usa poca cantidad; más no siempre es mejor.
  • Prueba primero en un área oculta.
  • No apliques cerca de fuego o aparatos calientes.
  • Ventila el espacio al usar la mezcla.
  • Guarda el atomizador cerrado y fuera del alcance de niños.

Como recurso rápido entre lavadas, puede ser útil para refrescar prendas y textiles. Su mayor fortaleza está en el aroma y sensación de limpieza inmediata. Pero no reemplaza detergente, agua ni ciclo de lavado cuando existe suciedad real. La mejor forma de aprovecharla es entender su función: refrescar, no lavar.

Si una camisa quedó guardada, una chamarra tomó olor a clóset o las cortinas necesitan frescura, esta mezcla puede ser una solución práctica. Solo úsala con moderación, cuidado y sentido común para evitar dañar tus prendas favoritas.

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