La decisión ya es oficial y ha sacudido al entorno deportivo en México. Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales, confirmó desde el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CAR) en la Ciudad de México que el relevo en el banquillo está firmado. Javier "Vasco" Aguirre completará su ciclo en la Copa Mundial 2026 en casa, pero inmediatamente después, Rafa Márquez, el "Káiser de Michoacán", asumirá el control total del equipo . Esta transición no es producto de la improvisación, sino de un proyecto a largo plazo diseñado meticulosamente para garantizar la continuidad y evitar los cortes abruptos que históricamente han afectado al combinado azteca en cada ciclo mundialista, asegurando un proceso estable.

¿Por qué el "Vasco" Aguirre le dejará su puesto a Rafa Márquez tras el Mundial?

El motivo principal por el que se estructuró este cambio radica en la necesidad de combinar experiencia inmediata con visión a futuro. Los directivos comprendieron que el equipo requería un líder probado para lidiar con la inmensa presión de ser anfitriones en un par de años . Sin embargo, también sabían que el exentrenador del Barcelona Atlètic necesitaba tiempo para foguearse en el banquillo internacional . Al colocarlo como auxiliar técnico en este periodo, se asegura que absorba el manejo de grupo, la táctica y la presión mediática, preparándolo de forma ideal para tomar las riendas rumbo al proyecto del 2030, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos, sedes donde él ya brilló.

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La cláusula millonaria y el respaldo de las leyendas

Para asegurar este compromiso, la directiva blindó el contrato del nuevo estratega con una cláusula económica sustanciosa, garantizando que no abandonará el barco antes de tiempo. El exdefensor central no solo aportará su conocimiento táctico adquirido en Europa, sino también el respeto absoluto de los jugadores , quienes lo ven como el máximo referente histórico del balompié nacional y un líder indiscutible dentro y fuera de la cancha, capaz de transformar la mentalidad del futbolista mexicano.

Para entender mejor cómo funcionará esta transición histórica, aquí te presentamos los puntos clave del acuerdo:

Mentoría directa : El actual entrenador fungirá como maestro durante los próximos dos años, transmitiendo su colmillo internacional.

: El actual entrenador fungirá como maestro durante los próximos dos años, transmitiendo su colmillo internacional. Cuerpo técnico de lujo : Se incorporarían figuras del balompié como Andrés Guardado y Alfredo Talavera.

: Se incorporarían figuras del balompié como y Continuidad garantizada : Pase lo que pase en la próxima justa mundialista, el relevo está asegurado por contrato, eliminando la incertidumbre habitual.

: Pase lo que pase en la próxima justa mundialista, el relevo está asegurado por contrato, eliminando la incertidumbre habitual. Visión europea: Se implementará una metodología de trabajo similar a la de los grandes clubes del viejo continente, adaptada a la idiosincrasia del jugador local para potenciar su rendimiento al máximo nivel.

El impacto en el vestidor y la afición

La noticia habría generado un ambiente de optimismo renovado entre los seguidores, quienes exigían un cambio de rumbo tras los recientes fracasos internacionales . Al interior del grupo, los futbolistas han recibido la noticia con entusiasmo, sabiendo que serán guiados por dos de las mentes más brillantes que ha dado el país. La combinación del carácter aguerrido del actual timonel con la elegancia táctica de su sucesor promete crear una sinergia única. Este modelo de sucesión, poco común en nuestro continente pero exitoso en otras latitudes , busca sentar un precedente en la forma en que se gestionan los procesos deportivos a nivel de selecciones mayores en toda la región de la Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf).

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con base en información de EL INFORMADOR.

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FF