CFE: requisitos mínimos para contratar buen internet por solo 150 pesos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabaja para llevar la conexión a internet a todos los mexicanos, con el objetivo de garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación. En este escenario, a través de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, la dependencia mantiene activa su oferta de internet móvil de banda ancha con mensualidades desde los 150 pesos.La iniciativa de paquetes económicos para acceder a internet a través de un chip o un dispositivo MiFi nació en el 2019 con un enfoque social, priorizando comunidades en zonas rurales o marginadas del país, a las que difícilmente llegan otros proveedores.El internet de la CFE opera como un servicio de datos móviles a través de tarjetas SIM o módems portátiles, denominados MiFi, utilizando las redes 4G/LTE y 5G, dependiendo de la cobertura disponible en cada zona.A diferencia de otros dispositivos, el MiFi, que permite la conexión de varios dispositivos a la vez, no requiere instalación técnica en el domicilio, lo que facilita su uso inmediato.La contratación del servicio de internet de la CFE se realiza principalmente en línea, a través del sitio https://cfeinternet.mx/, donde podrás conocer a detalle cada uno de los paquetes. En la página deberás ingresar tus datos y pagar el paquete elegido para luego recibir por correo el chip o el dispositivo MiFi.Los requisitos para contratar el internet de la CFE son:Para conocer más de la cobertura del servicio y los puntos de venta física, además de los paquetes ofertados visita https://cfeinternet.mx/#mifi.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB