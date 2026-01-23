CFE: requisitos mínimos para contratar buen internet por solo 150 pesos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabaja para llevar la conexión a internet a todos los mexicanos, con el objetivo de garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación. En este escenario, a través de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, la dependencia mantiene activa su oferta de internet móvil de banda ancha con mensualidades desde los 150 pesos.

La iniciativa de paquetes económicos para acceder a internet a través de un chip o un dispositivo MiFi nació en el 2019 con un enfoque social, priorizando comunidades en zonas rurales o marginadas del país, a las que difícilmente llegan otros proveedores.

¿Cómo funciona el internet de la CFE?

El internet de la CFE opera como un servicio de datos móviles a través de tarjetas SIM o módems portátiles, denominados MiFi, utilizando las redes 4G/LTE y 5G, dependiendo de la cobertura disponible en cada zona.

A diferencia de otros dispositivos, el MiFi, que permite la conexión de varios dispositivos a la vez, no requiere instalación técnica en el domicilio, lo que facilita su uso inmediato.

¿Cuáles son los requisitos para contratar el internet de la CFE?

La contratación del servicio de internet de la CFE se realiza principalmente en línea, a través del sitio https://cfeinternet.mx/ , donde podrás conocer a detalle cada uno de los paquetes. En la página deberás ingresar tus datos y pagar el paquete elegido para luego recibir por correo el chip o el dispositivo MiFi.

Los requisitos para contratar el internet de la CFE son:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio reciente

Dispositivo compatible

Registro en línea o en módulos físicos autorizados

Pago inicial del paquete elegido

Para conocer más de la cobertura del servicio y los puntos de venta física, además de los paquetes ofertados visita https://cfeinternet.mx/#mifi .

