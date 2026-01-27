Razas de perros adecuadas para adultos mayores

Elegir entre las diferentes razas de perros, pero que sean adecuadas para los adultos mayores, implica mucho más que una preferencia por lo bonito que sean. Un perro puede ser compañía, apoyo emocional y formar parte de la rutina diaria, sin embargo, para que la convivencia sea positiva, es muy importante considerar factores como el nivel de energía del animal, su tamaño, facilidad de entrenamiento, necesidades de cuidado y el espacio disponible en casa para convertirlo en el nuevo miembro de una familia.

Especialistas en bienestar familiar y adopción responsable señalan que los perros ideales para personas de la tercera edad deben ser tranquilos, afectuosos y fáciles de manejar. Además, deben ser aquellos que se adapten mejor, que no requieren ejercicio excesivo ni cuidados complejos. Bajo estos criterios, distintas razas destacan por su compatibilidad con estilos de vida más calmados, sin dejar de ofrecer cercanía y lealtad.

De acuerdo con recomendaciones del portal de la antigua Asociación Americana de Personas Jubiladas (AARP, por sus siglas en inglés), estas son algunas de las razas de perros más adecuadas para adultos mayores, organizadas según hábitos y preferencias de este grupo de la población.

Razas ideales para quienes prefieren estar en casa

Para los adultos mayores que disfrutan de la tranquilidad del hogar, existen razas con temperamento dócil y bajo nivel de actividad. El cocker spaniel, por ejemplo, es conocido por su carácter gentil y afectuoso, ideal para pasar tiempo en interiores. Aunque requiere cepillado frecuente por su pelaje largo, compensa con su actitud tranquila y sociable.

También recomienda la AAARP al cavalier King Charles spaniel. Su tamaño pequeño a mediano facilita el manejo diario y su temperamento tranquilo lo convierte en un excelente compañero. A diferencia del cocker, sus necesidades de aseo son más moderadas.

En esta misma categoría se encuentran el bulldog francés y el Boston terrier, ambos de pelo corto y mantenimiento sencillo. Se adaptan bien a departamentos o casas pequeñas y disfrutan de la compañía sin demandar largas sesiones de ejercicio.

Razas recomendadas para adultos mayores activos

Para quienes mantienen una rutina activa y disfrutan de caminatas o actividades al aire libre, algunas razas de mayor tamaño pueden ser una mejor opción. En esta categoría la AAARP recomienda a perros como el golden retriever y el labrador retriever destacan por su carácter afectuoso, su facilidad de entrenamiento y su disposición para acompañar paseos diarios o tiempo en el jardín.

Aunque suele asociarse con más energía, el galgo también está en la lista de recomendadas. En realidad, es un perro tranquilo en casa, de naturaleza dulce y con gran capacidad de adaptación, siempre que cuente con espacios abiertos.

Razas adecuadas para adultos mayores que gustan de viajar

El tamaño y la portabilidad son un detalle a tener en cuenta para los adultos mayores que viajan de manera regular. Razas pequeñas como el shih tzu, maltés, bichon frisé y poodle miniatura son ideales por su facilidad de transporte y su carácter sociable. Estos son perros que se adaptan bien a distintos entornos y suelen tolerar mejor los cambios de rutina.

