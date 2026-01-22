¿Qué tanto dinero puedes llevar en el avión al salir de México?

Contar con dinero en efectivo a la hora de viajar es fundamental para hacer frente a cualquier gasto que se pueda presentar y no depender únicamente de la tecnología. Sin embargo, en México existen regulaciones respecto a la cantidad con la que cada viajero puede contar al entrar o salir del país.

Mientras que, según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), no existe una cantidad máxima con la que un pasajero puede transportarse dentro del territorio nacional, las leyes aduaneras indican que, por el contrario, en vuelos internacionales cuando el dinero supera una cantidad específica, debe ser declarado.

¿Con cuánto dinero se puede viajar en avión?

El Artículo 9 de la Ley Aduanera establece que toda persona que salga o ingrese al territorio nacional no puede cargar con ella dinero en efectivo, cheques, órdenes de pago u otros documentos por cobrar que superen la cifra de 10 mil dólares estadounidenses, o su equivalente en pesos mexicanos u otras monedas.

Cuando dichos documentos o el efectivo rebasen este monto, los pasajeros están obligados a declararlo a las autoridades aduaneras. Quienes no cumplan con esta responsabilidad, se exponen a ser sancionados con una multa que va del 20 al 40% del monto excedente.

Recomendaciones para viajar con dinero en efectivo en avión

Aunque no existe un límite de dinero en efectivo para vuelos nacionales, las autoridades sugieren no viajar con grandes cantidades para evitar exponerse a robos.

Otra recomendación es distribuir el dinero en distintos compartimentos discretos de tu equipaje, como bolsillos internos de mochilas, y en pertenencias personales.

Además, la cantidad máxima de dinero con la que se puede viajar en avión depende de cada nación, por lo que es crucial informarse con anticipación sobre los límites permitidos en el país de destino.

MB