El aumento constante de casos de sarampión en diversos estados del país ha puesto nuevamente en alerta a las autoridades de salud en México.

Dicho brote de sarampión, que se originó en febrero de 2025 debido a casos importados, ha resultado en 7 mil 131 casos confirmados en México hasta el 18 de enero. Esta cifra fue notificada por el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática, según los registros oficiales.

El mismo informe reporta 24 defunciones asociadas al sarampión. De este total, 21 muertes ocurrieron en el estado de Chihuahua, mientras que una defunción se registró en Jalisco.

En cuanto a la distribución por edad, el mayor número de contagios de sarampión se concentra en niñas y niños de 1 a 4 años, con 1 mil 089 casos confirmados. El segundo grupo con mayor incidencia corresponde a menores de 5 a 9 años, con 830 casos.

Ante este escenario, y con el objetivo de reducir la transmisión del virus, el Gobierno de México anunció el refuerzo de la vacunación contra el sarampión en puntos de alta movilidad poblacional, como aeropuertos y centrales de autobuses.

¿Qué es el sarampión?

El sarampión, según la Secretaría de Salud, es una enfermedad viral altamente contagiosa. Se propaga principalmente mediante las gotitas de saliva liberadas al toser o estornudar. La transmisión es más probable en ambientes cerrados o cuando hay un contacto cercano entre individuos.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

Entre los principales síntomas del sarampión se encuentran:

Fiebre

Congestión nasal

Irritación ocular

Manchas blancas dentro de la boca

Erupción cutánea que inicia en el rostro y se extiende al resto del cuerpo

La falta de atención médica oportuna puede provocar complicaciones graves, especialmente en población infantil y en personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Formas de prevenir el sarampión

La vacunación contra el sarampión es la principal medida de prevención. Tener esquemas de vacunación completos es importante para reducir la circulación viral y prevenir brotes epidemiológicos.

En México, se aplican dos tipos de vacunas contra el sarampión:

Vacuna triple viral (SRP), incluida en el esquema de vacunación infantil

Vacuna doble viral (SR), dirigida a adolescentes y adultos

¿Quiénes deben y no deben recibir la vacuna contra el sarampión?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indica que la vacuna no debe aplicarse en los siguientes casos:

Reacción anafiláctica previa a la vacuna triple viral o a alguno de sus componentes

Alergia a la neomicina

Niñas y niños con fiebre

Mujeres embarazadas o con planes de embarazo dentro de los tres meses posteriores a la aplicación

Por el contrario, se recomienda la vacunación contra el sarampión en:

Niñas y niños de 6 meses a 9 años

Personas de 10 a 49 años sin esquemas completos de vacunación

Menores en contacto con mujeres embarazadas

Personas en periodo de lactancia

Casos de enfermedades leves como febrícula, diarrea o infecciones respiratorias

Personas con desnutrición

