En algunas ocasiones los seres humanos necesitan de suplementos que pueden ser esenciales para su organismo; el omega 3 es uno de ellos, ya que las personas no pueden sintetizarlo por sí solas.Este suplemento se clasifica en tres tipos: EPA, DHA y DPA. No obstante, su suplementación debe realizarse correctamente y bajo supervisión para obtener buenos resultados y evitar sus efectos secundarios. El omega 3 tiene múltiples beneficios para la salud y puede tomarse diariamente, siempre y cuando sea en dosis adecuadas para nuestro organismo. Estos son algunos beneficios de tomar omega 3:Para saber cuanto omega 3 consumir al día, es importante comprender la cantidad de EPA y DHA que contiene para tomar una ingesta adecuada. Se recomienda un mínimo de 250 miligramos y un máximo de 3 mil mg de EPA y DHA al día. Asimismo, la dosis también dependerá del rango de edad, por está razón es recomendable consultar con un especialista antes de empezar a tomar este suplemento. Recuerda que a pesar de que el omega 3 es un suplemento dietético esencial para tu organismo, es importante suplementarlo de manera razonable para evitar posibles efetos secundarios. Con información de VinMec.