En algunas ocasiones los seres humanos necesitan de suplementos que pueden ser esenciales para su organismo; el omega 3 es uno de ellos, ya que las personas no pueden sintetizarlo por sí solas.

Este suplemento se clasifica en tres tipos: EPA, DHA y DPA. No obstante, su suplementación debe realizarse correctamente y bajo supervisión para obtener buenos resultados y evitar sus efectos secundarios.

El omega 3 se clasifica en tres tipos: EPA, DHA y DPA. ESPECIAL / UNSPLASH

¿Qué beneficios tiene tomar todos los días Omega 3?

El omega 3 tiene múltiples beneficios para la salud y puede tomarse diariamente, siempre y cuando sea en dosis adecuadas para nuestro organismo. Estos son algunos beneficios de tomar omega 3:

Prevención de enfermedades cardiovasculares

Previene coágulos sanguíneos

Reducción de la grasa en el hígado

Desarrollo del cerebro y mejora de la visión

Ayuda a controlar trastornos neurológicos

Prevención del cáncer

Mejora calidad del sueño

Controla la oleosidad de la piel

Previene la acumulación de queratina en los folículos

Retarda el envejecimiento prematuro

Reducción del acné

El omega 3 tiene múltiples beneficios para la salud y puede tomarse diariamente. ESPECIAL / UNSPLASH

¿Cuánto omega 3 consumir al día?

Para saber cuanto omega 3 consumir al día, es importante comprender la cantidad de EPA y DHA que contiene para tomar una ingesta adecuada. Se recomienda un mínimo de 250 miligramos y un máximo de 3 mil mg de EPA y DHA al día. Asimismo, la dosis también dependerá del rango de edad, por está razón es recomendable consultar con un especialista antes de empezar a tomar este suplemento.

Recuerda que a pesar de que el omega 3 es un suplemento dietético esencial para tu organismo, es importante suplementarlo de manera razonable para evitar posibles efetos secundarios.

Con información de VinMec.

