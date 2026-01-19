Lunes, 19 de Enero 2026

¿Cuáles son los beneficios de tomar omega 3 todos los días?

El omega 3 tiene múltiples beneficios para la salud y puede tomarse diariamente, siempre y cuando sea en dosis adecuadas para nuestro organismo

Por: Anel Solis

En algunas ocasiones los seres humanos necesitan de suplementos que pueden ser esenciales para su organismo; el omega 3 es uno de ellos, ya que las personas no pueden sintetizarlo por sí solas.

Este suplemento se clasifica en tres tipos: EPA, DHA y DPA. No obstante, su suplementación debe realizarse correctamente y bajo supervisión para obtener buenos resultados y evitar sus efectos secundarios. 

¿Qué beneficios tiene tomar todos los días Omega 3?

El omega 3 tiene múltiples beneficios para la salud y puede tomarse diariamente, siempre y cuando sea en dosis adecuadas para nuestro organismo. Estos son algunos beneficios de tomar omega 3:

  • Prevención de enfermedades cardiovasculares
  • Previene coágulos sanguíneos
  • Reducción de la grasa en el hígado
  • Desarrollo del cerebro y mejora de la visión
  • Ayuda a controlar trastornos neurológicos
  • Prevención del cáncer
  • Mejora calidad del sueño
  • Controla la oleosidad de la piel
  • Previene la acumulación de queratina en los folículos
  • Retarda el envejecimiento prematuro 
  • Reducción del acné
¿Cuánto omega 3 consumir al día?

Para saber cuanto omega 3 consumir al día, es importante comprender la cantidad de EPA y DHA que contiene para tomar una ingesta adecuada. Se recomienda un mínimo de 250 miligramos y un máximo de 3 mil mg de EPA y DHA al día. Asimismo, la dosis también dependerá del rango de edad, por está razón es recomendable consultar con un especialista antes de empezar a tomar este suplemento. 

Recuerda que a pesar de que el omega 3 es un suplemento dietético esencial para tu  organismo, es importante suplementarlo de manera razonable para evitar posibles efetos secundarios. 

Con información de VinMec.

