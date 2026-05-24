Las chanclas y sandalias representan el calzado predilecto durante las temporadas de calor, pero poseen una fecha de caducidad que la mayoría de los usuarios ignora. Los especialistas en podología establecen que las personas deben reemplazar este tipo de calzado cada ocho a doce meses si mantienen un uso continuo. Las clásicas chanclas de pata de gallo, que sirven solo para entornos húmedos como playas o piscinas, tienen una vida útil aún más corta debido a la fragilidad de sus materiales sintéticos y su nula capacidad de soporte estructural.

En México, es común que las personas cometan el error frecuente de utilizar el mismo par de sandalias para caminar largas distancias sobre asfalto o terrenos irregulares. Los podólogos advierten que extender el uso de un calzado desgastado anula su capacidad de amortiguación frente al terreno. La suela pierde su grosor original, el soporte del arco desaparece y el material cede ante el peso, dejando al pie sin la protección necesaria contra el impacto directo y repetitivo.

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¿Qué consecuencias tiene no cambiar de chanclas?

Ignorar las señales de deterioro en las sandalias desencadena una serie de problemas físicos que trascienden la simple incomodidad al caminar.

El primer síntoma de alerta aparece en la planta del pie mediante la fascitis plantar, una inflamación aguda del tejido grueso que conecta el hueso del talón con los dedos. Al carecer de un soporte adecuado, el arco del pie colapsa con cada paso, generando una tensión constante que deriva en dolor crónico, formación de callosidades profundas y la aparición de dolorosas ampollas por la fricción descontrolada contra el material deteriorado.

El daño físico no limita su impacto a las extremidades inferiores, sino que afecta la estructura entera del cuerpo humano a través de una reacción en cadena. Unas chanclas con la suela asimétrica por el desgaste alteran la biomecánica natural de la pisada, obligando al usuario a modificar su postura para compensar la falta de equilibrio. Esta adaptación involuntaria transfiere el estrés del impacto hacia los tobillos, las rodillas, la cadera y, al final, la zona lumbar de la espalda, provocando dolores articulares agudos que exigen atención médica.

¿Cómo saber cuándo debo cambiar de chanclas?

La velocidad con la que unas sandalias pierden su funcionalidad depende de cuatro factores determinantes: la frecuencia de uso, la calidad de los materiales de fabricación, el nivel de actividad del usuario y el mantenimiento preventivo.

Identificar el momento exacto para desechar unas chanclas requiere una inspección visual periódica y minuciosa de su estructura general. Las señales de reemplazo incluyen suelas lisas sin su patrón de agarre original, un desgaste desigual que inclina el zapato hacia un lado específico o correas que obligan a los dedos a encogerse en forma de garra para mantener el calzado sujeto al pie. Si el material de amortiguación ya no recupera su grosor tras presionarlo con el dedo, el zapato pierde su utilidad y representa un riesgo.

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Recomendaciones clínicas para proteger la salud podal

Para prevenir estas complicaciones médicas, los expertos recomiendan reservar las chanclas planas de plástico solo para áreas de baño y optar por sandalias ergonómicas para las actividades del uso diario.

Un calzado abierto adecuado para caminar debe contar con sujeción firme en el tobillo, un ligero desnivel que eleve el talón por encima de la punta y un soporte anatómico que proteja el arco plantar. Esta estructura específica garantiza la estabilidad del pie, reduce la fatiga muscular acumulada y previene los microtraumatismos repetitivos al transitar por la ciudad.

Mantener una óptima salud podal exige abandonar la costumbre de prolongar la vida de las sandalias hasta alcanzar su destrucción total. Invertir en calzado de calidad y respetar sus tiempos de reemplazo constituye una medida preventiva fundamental contra el desarrollo de lesiones crónicas que limitan la movilidad.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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