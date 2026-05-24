¿Es amor o costumbre? Señales de que la llama de la pasión se apagó

Cuando la etapa del enamoramiento termina, muchas parejas se enfrentan a una dura realidad: la rutina diaria. ¿Qué sucede exactamente cuando la emoción inicial desaparece y da paso a la monotonía? Es entonces cuando surge la profunda duda de si seguimos ahí por un sentimiento genuino o por simple inercia. Según el psicólogo Bernardo Peña, del portal Mejor con Salud, es normal que la magia disminuya con el tiempo. Sin embargo, caer en una zona de confort indeseada es el verdadero peligro.

¿Quién determina lo que es el amor real frente a la simple convivencia? El experto se basa en la teoría triangular del reconocido psicólogo Robert Sternberg, la cual dicta que un vínculo verdadero necesita tres pilares: intimidad, pasión y compromiso. ¿Cuándo ocurre el quiebre definitivo? Precisamente cuando la pasión se apaga por completo.

Señales de que mi relación no funciona

¿Dónde y cómo podemos notar que la costumbre ha tomado el control absoluto de nuestra vida amorosa? Esto ocurre en el día a día, en los pequeños detalles domésticos que antes pasaban desapercibidos. Si te preguntas constantemente hacia dónde va tu relación, es momento de hacer una pausa reflexiva.

De acuerdo al sitio Mejor con Salud, una de las primeras señales de alarma es la irritabilidad constante. Si de pronto te molesta todo lo que hace tu pareja, desde cómo mastica hasta cómo se viste, es muy probable que el amor esté siendo reemplazado por la intolerancia.

Otra señal ineludible para descubrir la verdad es la forma en que ambos se comunican en la actualidad. Si los "te quiero" suenan automáticos, vacíos y se dicen por obligación, la conexión emocional está fallando. La falta de interés en los planes a futuro también es un claro indicador.

¿Cómo saber si es costumbre, amor? Estas son las señales

Las señales son claras, pero pueden pasar desapercibidas; estas son algunas:

Falta de intimidad: Las relaciones sexuales y el contacto físico han disminuido drásticamente o desaparecido por completo.

o desaparecido por completo. Cero sorpresas: Ya no hay interés en tener detalles especiales, regalar algo inesperado o romper la monotonía del fin de semana.

regalar algo inesperado o romper la monotonía del fin de semana. Ausencia de comunicación: Prefieres guardarte tus pensamientos, problemas o alegrías antes que compartirlos con tu compañero de vida.

Planes individuales: ¿Te imaginas un futuro a corto y largo plazo donde tu pareja simplemente no es la prioridad ni figura en tus metas?

Si te identificas con la mayoría de estos puntos críticos, es vital que te sinceres contigo mismo lo antes posible. Mantener un vínculo amoroso solo por el miedo a la soledad o por la comodidad de lo conocido, termina desgastando gravemente la salud mental de ambos involucrados.

¿Qué hacer si la llama se apagó?

Reconocer que estás con alguien por pura costumbre no significa necesariamente que todo esté perdido, pero sí exige una acción madura. Las parejas pueden buscar ayuda profesional, como la terapia psicológica, para intentar reavivar esa intimidad y compromiso, siempre y cuando ambos estén dispuestos a trabajar en ello.

Al final del día, mereces una relación que te aporte paz, crecimiento y felicidad, no una que se sienta como una pesada obligación. Reflexiona sobre tus verdaderos sentimientos, comunícate abierta y honestamente con tu pareja, y toma la decisión que mejor proteja tu bienestar emocional y tu futuro.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS