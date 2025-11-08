¿Cada cuánto tiempo debe reemplazarse una esponja de cocina?

La cocina debe mantenerse limpia como garantía de que todo lo que se prepara ahí sea saludable. Pero esta regla incluye las esponjas que se utilizan en ese lugar de la casa.

Sí, esa herramienta de la cocina puede convertirse en un foco de bacterias si no se limpia correctamente .

Por fortuna, existe un sencillo truco casero que te ayudará a mantenerla libre de gérmenes y sin malos olores.

Elimina bacterias y malos olores de la esponja

Una de las formas más eficaces de mantener tu esponja limpia es lavarla diariamente con agua y jabón, retirando los restos de comida antes de desinfectarla. Posteriormente, puedes aplicar distintos métodos caseros para eliminar bacterias y olores.

Según el Ingeniero Bioquímico Rafa Carbajal, colocar la esponja limpia y húmeda en el microondas durante un minuto es suficiente para destruir gran parte de las bacterias , siempre cuidando que no tenga partes metálicas. Este truco es rápido y sencillo, pero debe realizarse con precaución.

¿Existe otra forma segura de desinfectarla sin usar microondas?

Sí. De acuerdo con la Universidad Estatal de Michigan (MSU Extension), una forma efectiva y económica es sumergir la esponja en una solución desinfectante de cloro diluido .

Para prepararla, mezcla un cuarto a media cucharadita de lejía (hipoclorito al 8.25 %) por cada litro de agua tibia. Coloca la esponja en esta mezcla durante un minuto, luego enjuágala bien y déjala secar completamente.

Este método elimina bacterias resistentes y neutraliza los malos olores, alargando la vida útil de la esponja .

¿Cada cuánto tiempo debe reemplazarse una esponja?

Aunque la limpieza ayuda, los expertos recomiendan cambiar la esponja cada dos semanas, o antes si presenta mal olor o desgaste visible .

También es importante mantenerla seca entre usos, ya que la humedad constante favorece la proliferación de microorganismos .

