Kissimmee, un viaje al corazón de Florida

Equilibrio perfecto entre comodidad, ubicación, calidez y calidad. Todo esto y mucho más es parte de la oferta que tiene Kissimmee para el viajero mexicano que desea aventurarse en Florida.

El atractivo de Kissimmee se catapultó en los últimos años y basta con observar en un mapa la ubicación de la ciudad para darnos una idea.

En pleno Centro de la península, cerca de Orlando y con una conexión magnífica con otros atractivos turísticos, sin olvidar que esta metrópoli tiene su propio encanto.

Comodidad

Kissimmee tiene una amplia combinación de hospedajes que se adaptan al presupuesto, cantidad de viajeros y estadía que tenga en mente.

Desde hoteles hasta casas en renta temporal, ofrece más de 70 mil opciones de estadía (incluyendo 50 mil casas vacacionales) que tienen como atractivo, magníficos precios comparados con Orlando.

Ubicación

A 25 minutos del aeropuerto de Orlando y separada 37 kilómetros de esa ciudad, está muy cerca de diversos parques temáticos, como Disney World (a 10 minutos), Legoland Florida Resort (45 minutos) y Universal Orlando Resort a 20 minutos.

Si eres fan de la ciencia, el Kennedy Space Center Complex es otra opción muy cercana.

Un destino de espacios abiertos. Este rincón de Florida espera siempre a ser descubierto por el viajero. CORTESÍA

Calidez

Este destino siempre recibirá a la población latina y en especial a la mexicana con los brazos abiertos. Este año se presentó la Ruta de Sabores Latinos, un mapa de restaurantes y establecimientos que despliega todo el sabor de la cocina hispanoamericana.

Creado con ayuda de la plataforma Atlas Obscura (www.kissimmee-latin-culinary-trail.atlasobscura.com), muestra la faceta más suculenta de una ciudad que sabe divertirse también en la mesa.

Calidad

Descubrir el destino es recorrerlo, probar sus sabores y claro, ¡salir de compras! Aquí Kissimmee se distingue por las múltiples opciones que ofrece para ejercer ese deporte extremo llamado shopping.

Desde espacios clásicos como The Mall At Millenia o aprovechar las ofertas de Orlando Premium Outlets (con marcas populares y precios de descuento), hasta los infaltables souvenirs de Mickey Mouse a la venta en Disney Springs.

Alista el viaje

Descubre las maravillas de Kissimmee y disfruta del viaje que sueñas. Desde Guadalajara puedes volar vía Volaris a Orlando sin escalas.

El aeropuerto de esa ciudad se encuentra a 25 minutos de Kissimmee.

Si visitas Kissimmee, una buena opción para moverte entre la ciudad y sus atractivos es hacerlo en un auto rentado, lo que te permitirá maximizar el tiempo.