La joya del Pacífico mexicano

La Riviera Nayarit ha sido reconocida por la prestigiosa revista internacional Condé Nast Traveler como uno de “The Best Places to Go in North America and the Caribbean in 2026”, una de las listas más influyentes dentro del turismo global. Este nombramiento coloca a Nayarit en el centro de la conversación internacional sobre viajes, posicionándolo como uno de los destinos más atractivos del continente. En esta edición, solamente dos lugares de México fueron seleccionados, y Riviera Nayarit destaca como el único destino de playa incluido, reforzando su creciente relevancia y atractivo.

Ubicada a lo largo de más de 300 kilómetros de costa bañada por el Pacífico, Riviera Nayarit es un mosaico de paisajes y ambientes que van desde playas doradas y caletas escondidas hasta pueblos costeros con personalidad propia. Punta de Mita, con su oferta de lujo discreto frente al mar; Sayulita, con su espíritu bohemio y surfista; San Blas, rodeado de humedales y biodiversidad; y San Pancho, cuna de un ambiente artístico y comunitario, conforman una ruta que combina exclusividad con cercanía a la cultura local.

Uno de los aspectos clave que la publicación internacional reconoce es el avance en conectividad aérea. El nuevo Aeropuerto Internacional Tepic-Riviera Nayarit ha abierto rutas directas desde Los Ángeles, Calgary, Houston y diversos destinos nacionales como Baja California, Ciudad de México y Estado de México. Con tan solo una hora y diez minutos de vuelo desde la capital del país, los viajeros pueden llegar directamente a un destino donde el Pacífico mexicano se muestra en su versión más vibrante y diversa.

Naturaleza y hospitalidad se encuentran para hacer inolvidable cualquier estancia. CORTESÍA

La infraestructura hotelera de clase mundial también ha sido determinante para este reconocimiento. Riviera Nayarit se ha convertido en sede de proyectos turísticos de renombre internacional, donde el diseño contemporáneo y la sostenibilidad dialogan con el entorno natural. Propiedades como One&Only Mandarina, Rosewood Mandarina y el futuro Siari, a Ritz-Carlton Reserve -programado para inaugurar a finales de 2025- elevan la oferta de lujo con experiencias inmersivas y respetuosas con el ecosistema. A estos desarrollos se suman nuevas inversiones como Montage Punta Mita, Pendry Punta Mita, Litibú Bay Club, hoteles Omni, Fairmont, Autograph Collection, Iberostar Grand y el Parque Temático de Cirque du Soleil, que sitúan a la región como uno de los polos turísticos más dinámicos del país.

La gastronomía ha sido otro pilar en la consolidación del destino. Chefs de reconocimiento internacional han encontrado en Nayarit inspiración en sus ingredientes y tradiciones culinarias. La publicación destaca propuestas como Rubra, de la chef Daniela Soto-Innes en Punta de Mita; Carao, del chef Enrique Olvera en One&Only Mandarina; y Toppu, en Rosewood Mandarina, liderado por Diego Muñoz y José Mascarós. Estas cocinas dialogan con los sabores profundamente locales, como el pescado zarandeado, el aguachile y los camarones a la cucaracha, que forman parte de la identidad gastronómica nayarita.

La riqueza cultural también es parte esencial de la experiencia. Las comunidades originarias cora, wixárika, tepehuano y mexicanero mantienen vivas tradiciones y expresiones artísticas que se entrelazan con la vida contemporánea del estado, aportando un valor patrimonial y simbólico único.