El truco para convertir 12 días de vacaciones en 30 este 2026

La mayoría de los trabajadores suelen tener 12 días de vacaciones por ley en sus primer año laborando, y los días van aumentando conforme los años que se trabajen en la empresa, pero existe una forma en la que se puede tener hasta 30 días incluso si uno se encuentra en su primer año.

El truco consta de usar esos 12 días de forma estratégica para que se mezclen con los días festivos, los fines de semana y los puentes. Así con tan sólo esos 12 días pagados puedes terminar teniendo 30 días.

Hay que tomar en cuenta el calendario laboral de México para este 2026, así puedes distribuir tus días autorizados para maximizar el descanso.

¿Cómo se aplica?

Considerando los días feriados oficiales y autorizados por el Gobierno de México esta es una forma en la que podría aplicarse.

Ejemplo de uso:

Febrero: En este mes hay un día festivo por el Día de la Constitución que es el lunes 2, por tanto pide el 3 y 4 de febrero. Al combinarlos con el puente del lunes 2 de febrero y el fin de semana anterior, obtendrás 5 días de descanso usando solo 2 de vacaciones.

Marzo: El lunes 16 por el natalicio de Benito Juárez, si pides el viernes 13 y martes 17 de marzo y tendrás 5 días de descanso con 2 de vacaciones.

Abril: En este mes son las semanas Santa y de Pascua, aunque los días oficializados en el calendario son el jueves santo 2 y el viernes santo 3, entonces si pides el 30 y 31 de marzo además del el 1 de abril tendrás 9 días seguidos de descansos (incluyendo el fin de semana), usando 3 días de vacaciones.

Mayo: el viernes 1 por el Día del Trabajo, puedes pedir el 30 de abril y el 4 de mayo, así tendrás 5 días de descanso por 2 de vacaciones.

Septiembre: por la conmemoración de la Independencia de México el 16 de septiembre es día feriado, y como cae en miércoles, podrías pedir el 14 y 15 así contando el fin de semana previo tendrás 5 días libres usando 2 de vacaciones.

Noviembre: para conmemorar el Día de la Revolución Mexicana el lunes16 de noviembre, si pides el 17 de noviembre y sumando el fin de semana previo tendrás 4 días de descanso por un día de vacaciones.

Diciembre: Por navidad el feriado es el viernes 25, por lo que si pides el 28 y 29 de diciembre, y considerando que el 1 de enero de 2027 es viernes, puedes ligar periodos largos para cerrar el año con otros 5 o más días.

De esta forma al utilizar tus 12 días de ley en estas fechas clave, aprovechas los puentes y descansos obligatorios para acumular un total de 30 a 33 días libres efectivos a lo largo del año. Todo depende de los días que elijas y cómo te organices.

Importante resaltar que, esto es aplicable para quienes en sus trabajos no laboren los días festivos y descansen los fines de semana, además de tener en cuenta la disponibilidad de las empresas en las que se trabaje.

