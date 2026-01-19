5 opciones de té para aliviar la tos de la época de frío

El té es un aliado natural y fácil de preparar en casa para aliviar los molestos síntomas de la tos, especialmente durante la temporada de frío, cuando enfermarse es muy común.

Muchas variedades de estas infusiones contienen propiedades que ayudan a suavizar la garganta, reducir la irritación y promover la expulsión de flemas. Además, ingredientes que se suelen tener en casa, poseen cualidades antimicrobianas, antiinflamatorias y emolientes que proporcionan alivio y comodidad. Además, el calor del té ayuda a relajar las vías respiratorias, facilitando la respiración y calmando los episodios de la incómoda tos que puede acompañar a la gripe u otros padecimientos de garganta.

Si bien el té como remedio natural puede ser efectivo para aliviar síntomas leves, es muy importante atender los malestares de forma responsable. La tos que dura varios días, o que es considerada como severa, podría ser signo de un problema mayor que necesita de atención adecuada. Siempre es recomendable, antes de consumir algún remedio casero, consultar a un médico para descartar complicaciones y recibir un tratamiento especializado.

Entonces, si tu tos es síntoma de un resfriado común y buscas sentirte mejor, te compartimos una lista de opciones de té que pueden ayudarte a enfrentar los días de clima frío y este malestar.

5 tés caseros que pueden ayudarte a aliviar los síntomas de la tos:

1. Té de miel, limón y jengibre

Ingredientes: 1 trozo de jengibre, jugo de medio limón, 1 cucharada de miel y agua caliente.

1 trozo de jengibre, jugo de medio limón, 1 cucharada de miel y agua caliente. Beneficios: El jengibre tiene propiedades antiinflamatorias, el limón aporta vitamina C y la miel alivia la garganta irritada.

2. Té de tomillo

Ingredientes: 1 cucharadita de hojas de tomillo, agua caliente y miel.

1 cucharadita de hojas de tomillo, agua caliente y miel. Beneficios: El tomillo ayuda a relajar los músculos de la garganta y tiene propiedades antimicrobianas.

3. Té de cúrcuma y miel

Ingredientes: 1 cucharadita de cúrcuma en polvo, agua caliente, una pizca de pimienta negra y miel al gusto.

1 cucharadita de cúrcuma en polvo, agua caliente, una pizca de pimienta negra y miel al gusto. Beneficios: La cúrcuma es un potente antiinflamatorio natural y, combinada con la miel, puede aliviar la irritación de la garganta.

4. Té de eucalipto

Ingredientes: 1 cucharada de hojas de eucalipto, 1 taza de agua caliente y miel (opcional).

1 cucharada de hojas de eucalipto, 1 taza de agua caliente y miel (opcional). Beneficios: El eucalipto ayuda a despejar las vías respiratorias y tiene propiedades expectorantes.

5. Té de manzanilla y anís

Ingredientes: 1 bolsita de té de manzanilla (o 1 cucharadita de flores secas), 1/2 cucharadita de anís en grano y agua caliente.

1 bolsita de té de manzanilla (o 1 cucharadita de flores secas), 1/2 cucharadita de anís en grano y agua caliente. Beneficios: La manzanilla calma la garganta y el anís actúa como expectorante, ayudando a expulsar la mucosidad.

Recuerda, lo mejor es siempre consultar a un médico si la tos persiste o empeora. Estos remedios caseros son complementarios y no sustituyen el tratamiento médico.

OF