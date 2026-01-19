De esta forma puedes eliminar las cucarachas de manera rápida, barata y sin químicos

Aunque aún falta tiempo para la llegada de la primavera donde las temperaturas rondan entre los 25 y 30 °C y los hogares se convierten en el escenario perfecto para el despliegue de cucarachas, algunas personas tienen que lidiar con estos insectos durante el invierno.

El ambiente cálido y húmedo favorece su ciclo de vida, desde el huevo hasta la fase adulta, lo que propicia una reproducción veloz y en grandes cantidades.

Aunque existen muchos productos en el mercado diseñados para erradicar cucarachas, una alternativa casera ha cobrado fuerza por su simplicidad y efectividad, especialmente recomendada para hogares con niños o mascotas.

Este remedio consiste en mezclar dos ingredientes comunes que probablemente ya tienes en tu cocina: azúcar y bicarbonato de sodio.

¿Cómo funciona?

El azúcar actúa como señuelo, ya que su dulzura atrae a las cucarachas con facilidad.

El bicarbonato, al ser ingerido, reacciona con los ácidos del estómago del insecto, generando gases que el cuerpo de la cucaracha no puede liberar. Esta reacción interna provoca su muerte de forma rápida y eficaz.

Este método ha sido respaldado por Control de Plagas de Barcelona, que lo destaca como una opción natural, económica y libre de tóxicos.

Para aplicarlo correctamente, basta con mezclar partes iguales de azúcar y bicarbonato (una cucharada de cada uno) y esparcir pequeñas porciones en tapas de frascos o platos planos, colocándolos en esquinas, rincones oscuros, detrás del refrigerador o donde hayas notado actividad de cucarachas.

Además del remedio casero, es fundamental mantener la casa limpia y sellar cualquier acceso por el que puedan ingresar las cucarachas. Algunas recomendaciones incluyen:

Limpiar restos de comida y migas diariamente.

Tapar grietas y rendijas en paredes o pisos.

No dejar platos sucios durante la noche.

Revisar zonas húmedas como fregaderos y baños.

Usar trampas o cebos en puntos clave de la vivienda.

Aunque las "súper cucarachas" pueden parecer invencibles, este método natural puede ser un primer paso eficaz y accesible para controlar su presencia en casa sin comprometer la salud del entorno familiar.

