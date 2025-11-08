Además de ser deliciosa, la mandarina es un alimento con múltiples beneficios para la salud, especialmente en los meses donde la temporada de frío puede afectar el sistema inmunológico. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, los nutrientes de esta fruta protegen al organismo contra problemas cardíacos, infecciones, anemias, alergias, diabetes .

A continuación, descubre por qué incluir la mandarina en tu dieta diaria es una gran opción y cómo aprovechar al máximo sus propiedades.

Beneficios de comer mandarina en temporada de frío

La mandarina además de rica, aporta muchos beneficios a la salud por la gran cantidad de nutrientes que contiene, por lo que se recomienda su consumo en grandes cantidades durante la temporada de frío.

Fortalece el sistema inmunológico

La mandarina es una de las frutas con mayor contenido de vitamina C, un antioxidante clave para fortalecer las defensas del cuerpo. Consumirla regularmente ayuda a prevenir resfriados, infecciones respiratorias y enfermedades virales, muy comunes en la temporada invernal.

Rica en antioxidantes que cuidan tu piel

Gracias a su aporte de vitamina C y flavonoides, la mandarina ayuda a proteger la piel del daño causado por los radicales libres, lo cual se traduce en una piel más luminosa y saludable.

También favorece la producción de colágeno, lo que ayuda a mantener la firmeza y elasticidad natural del rostro y durante el frío, cuando la piel suele resecarse, la mandarina actúa como una aliada para la piel.

Mejora la digestión y evita la inflamación

La mandarina contiene fibra natural, especialmente en los gajos y en la membrana blanca que recubre cada segmento, este tipo de fibra ayuda a regular la digestión y previene el estreñimiento.

Al ser un fruto ligero y fácil de digerir, es ideal para consumir entre comidas o como un snack saludable.

Tiene efecto relajante y mejora el estado de ánimo

El aroma cítrico de la mandarina tiene propiedades relajantes que lo hacen uno de los ingredientes más utilizados en aromaterapia para reducir el estrés y la ansiedad. Al comer mandarina o simplemente oler su cáscara puede ayudar a mejorar el estado de ánimo, reducir la tensión y favorecer el descanso.

Baja en calorías y perfecta para una dieta saludable

Una mandarina mediana aporta alrededor de 40 calorías, lo que la convierte en una excelente opción para quienes buscan cuidar su peso sin renunciar al sabor. Su dulzura natural ayuda a disminuir los antojos de postres y azúcares procesados.

Formas fáciles de incluir la mandarina en tu dieta:

Como snack entre comidas

En jugos o infusiones calientes

En ensaladas frescas con verduras y frutos secos

En postres caseros como gelatinas o yogur con fruta.

OA