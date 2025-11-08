Sábado, 08 de Noviembre 2025

Mapa de las mejores cafeterías del país, según The Best Coffee Shops México

El próximo martes 16 de diciembre se develará a la cafetería ganadora del concurso

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Conoce a las 100 mejores cafeterías de México con este mapa. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Hace cerca de un mes se publicó el listado de "Las 100" mejores cafeterías de México. A partir de dicha publicación, se han abierto las votaciones públicas para elegir el orden jerárquico en que dicha lista será desplegada.

Las votaciones se pueden realizar a través del portal oficial de The Best Coffee Shops o escaneando los códigos QR que se encuentran disponibles en las sucursales nominadas. En paralelo con la votación pública, el jurado realizará una evaluación técnica para definir cuál será el orden final del Top 100. Para ello se tomarán en cuenta aspectos como la calidad, consistencia, impacto y experiencia global.

Todo esto rumbo a la Gala de Inauguración de Lista agendada para el próximo martes 16 de diciembre del 2025 cuando las mejores cafeterías del país serán reveladas y celebradas en una ceremonia especial. El evento marcará un antes y un después para la escena del café de especialidad en México, de acuerdo con sus organizadores.

Mapa de las mejores cafeterías del país

Además de la publicación de la lista de cafeterías, The Best Coffee Shops creó un mapa interactivo de Google en el que puedes identificar las ubicaciones de cada una de las cafeterías competidoras por ser la mejor de México.

 

Lo puedes utilizar en este enlace.

