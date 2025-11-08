¿Cuál yogur es mejor: el de sabor o el natural?

El yogur es un alimento muy popular, sobre todo por aquellas personas que buscan consumir algo que aporte energía y sea fácil de llevar por las mañanas. Pero existen varias presentaciones, por lo que muchos se cuestionan ¿Cuál es mejor?

El yogur natural es el más saludable y recomendable para incluir en tu dieta. Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), este alimento está elaborado únicamente con leche y fermentos lácticos, sin azúcares añadidos ni aditivos, lo que garantiza un perfil nutricional beneficioso. Su contenido en proteínas de alto valor biológico, calcio fácilmente asimilable, fósforo y potasio, lo convierte en una excelente opción para mantener una dieta equilibrada .

El yogur natural, mejor que otras variedades

A diferencia de los yogures de sabores, que suelen contener edulcorantes, colorantes y cantidades mínimas de fruta, el yogur natural no tiene ingredientes innecesarios que puedan restar valor a su calidad nutricional . Además, evita el exceso de azúcares, común en los yogures con fibra o aquellos promocionados como "saludables". Esto lo posiciona como una opción más adecuada para quienes buscan un alimento puro y beneficioso para su salud.

¿Qué beneficios aporta el yogur natural?

El yogur natural es más fácil de digerir que la leche y tiene un efecto probiótico que favorece la salud intestinal . Según el Centro de Investigación Biomédica en Red de la Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición, su consumo regular puede reducir el riesgo de síndrome metabólico, proteger contra el sobrepeso y disminuir el riesgo de diabetes tipo 2 . Además, ayuda a mantener una microbiota intestinal saludable, fortaleciendo el sistema digestivo y estimulando el sistema inmunológico .

¿Qué debes buscar en el etiquetado para elegir un yogur saludable?

La clave para seleccionar un buen yogur está en revisar la lista de ingredientes y la tabla nutricional . Un yogur verdaderamente saludable no debe tener más de tres ingredientes: leche, fermentos lácticos y, opcionalmente, leche en polvo o nata. Es fundamental que no contenga azúcares añadidos ni formas ocultas de azúcar, como melaza, concentrados de fruta o jarabes de fructosa.

¿Qué tipos de yogur natural son los mejores?

Entre las opciones más saludables se encuentran:

Yogur natural entero : Con su grasa original, es más saciante y ofrece beneficios adicionales para la salud.

: Con su grasa original, es más saciante y ofrece beneficios adicionales para la salud. Yogur natural desnatado : Mantiene las propiedades probióticas, pero con menos calorías al no contener grasa.

: Mantiene las propiedades probióticas, pero con menos calorías al no contener grasa. Yogur griego: Destaca por su textura cremosa y su alto contenido proteico, siendo una excelente opción para quienes buscan saciedad.

