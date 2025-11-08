¿Cuál yogur es mejor: el de sabor o el natural?

El yogur es un alimento muy popular, sobre todo por aquellas personas que buscan consumir algo que aporte energía y sea fácil de llevar por las mañanas. Pero existen varias presentaciones, por lo que muchos se cuestionan ¿Cuál es mejor?El yogur natural es el más saludable y recomendable para incluir en tu dieta. Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), este alimento está elaborado únicamente con leche y fermentos lácticos, sin azúcares añadidos ni aditivos, lo que garantiza un perfil nutricional beneficioso. Su contenido en proteínas de alto valor biológico, calcio fácilmente asimilable, fósforo y potasio, lo convierte en una excelente opción para mantener una dieta equilibrada.A diferencia de los yogures de sabores, que suelen contener edulcorantes, colorantes y cantidades mínimas de fruta, el yogur natural no tiene ingredientes innecesarios que puedan restar valor a su calidad nutricional. Además, evita el exceso de azúcares, común en los yogures con fibra o aquellos promocionados como "saludables". Esto lo posiciona como una opción más adecuada para quienes buscan un alimento puro y beneficioso para su salud.El yogur natural es más fácil de digerir que la leche y tiene un efecto probiótico que favorece la salud intestinal. Según el Centro de Investigación Biomédica en Red de la Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición, su consumo regular puede reducir el riesgo de síndrome metabólico, proteger contra el sobrepeso y disminuir el riesgo de diabetes tipo 2. Además, ayuda a mantener una microbiota intestinal saludable, fortaleciendo el sistema digestivo y estimulando el sistema inmunológico.La clave para seleccionar un buen yogur está en revisar la lista de ingredientes y la tabla nutricional. Un yogur verdaderamente saludable no debe tener más de tres ingredientes: leche, fermentos lácticos y, opcionalmente, leche en polvo o nata. Es fundamental que no contenga azúcares añadidos ni formas ocultas de azúcar, como melaza, concentrados de fruta o jarabes de fructosa.Entre las opciones más saludables se encuentran:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA