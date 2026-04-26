Si compras atún para comer sano, ahorrar tiempo o mejorar tu dieta, elegir entre presentación en agua o en aceite sí importa. La diferencia puede cambiar calorías, sabor, textura y hasta la forma en que aprovechas sus nutrientes.

El atún es uno de los alimentos más consumidos por su practicidad, precio accesible y aporte de proteína. Se vende comúnmente en dos presentaciones: en agua y en aceite, y aunque parecen similares, no ofrecen exactamente lo mismo.

La principal diferencia está en el líquido de conservación. En una lata, el pescado se envasa con agua; en la otra, con aceite vegetal u otros aceites comestibles . Ese detalle modifica el contenido nutricional, el sabor y el uso culinario.

Para quienes compran en Walmart, Soriana, Costco o supermercados similares, esta decisión suele depender de dieta, presupuesto y recetas.

Atún en agua

El atún conservado en agua suele ser elegido por personas que buscan menos grasa y menos calorías. Al no estar sumergido en aceite, normalmente contiene un perfil más ligero. Por eso es frecuente en planes de alimentación para gimnasio, pérdida de peso o control de porciones. También resulta práctico para mezclar con verduras, arroz o pasta sin añadir demasiado sabor extra.

Otra ventaja es que permite agregar después el aderezo o grasa de preferencia, como aceite de oliva, aguacate o yogur natural.

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¿Para quién puede servir más?

Personas en déficit calórico

Quienes cuentan calorías o macronutrientes

Dietas altas en proteína

Comidas rápidas y ligeras

Ensaladas frescas y bowls

Atún en aceite: más sabor y textura jugosa

El atún en aceite suele tener una textura más suave y húmeda. Muchas personas lo prefieren porque conserva mejor jugosidad y ofrece un sabor más intenso. Dependiendo del tipo de aceite utilizado, también puede aportar grasas adicionales. Por eso algunos cocineros lo usan en tostadas, emparedados, pastas o recetas donde se busca un resultado más sabroso sin agregar tantos ingredientes.

Sin embargo, ese mismo aceite puede elevar las calorías totales por porción, especialmente si no se escurre antes de consumir.

¿Para quién puede convenir más?

Personas que priorizan sabor

Recetas frías como ensalada mediterránea

Sándwiches y tortas

Quienes necesitan mayor aporte energético

Preparaciones rápidas con menos condimentos

¿Cuál tiene más proteína?

En términos generales, ambas versiones de atún enlatado ofrecen una cantidad alta de proteína. Las diferencias suelen depender de marca, tipo de corte y cantidad escurrida. Es decir, la proteína no suele ser el factor decisivo. Lo que más cambia es la grasa total, calorías y sensación al comerlo.

Por eso revisar la etiqueta nutrimental sigue siendo clave. Marcas como Dolores, Tuny o Herdez pueden manejar presentaciones distintas.

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¿Cuál conviene más para bajar de peso?

Si el objetivo es reducir calorías de forma sencilla, el atún en agua suele ser la opción más buscada. Pero eso no significa que el atún en aceite sea “malo”.

Todo depende de la porción total del día y de cómo se integra en la alimentación. Incluso algunas personas prefieren la versión en aceite porque les sacia más y eso evita otros antojos.

En países como México, el atún en lata es básico por su precio, duración y facilidad de uso. Se utiliza en tortitas, ensaladas, tostadas, pastas y lunch escolar. Además, al ser un alimento de larga conservación, muchas familias lo mantienen en despensa para emergencias o comidas rápidas entre semana.

No existe una única respuesta. El atún en agua suele ganar en dietas ligeras; el atún en aceite destaca por sabor y textura. Ambos pueden formar parte de una alimentación equilibrada si se consumen con criterio. La mejor elección depende de tus metas: perder peso, ganar músculo, ahorrar tiempo o simplemente comer algo práctico. Lo importante es pasar de comprar por costumbre a comprar con intención.

La próxima vez que estés frente al anaquel de conservas, no elijas al azar. Entre agua y aceite hay diferencias reales en calorías, grasa y experiencia al comer. Un pequeño cambio en tu carrito puede hacer gran diferencia en tu plato.

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