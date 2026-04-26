¿Por qué el café te da sueño en lugar de energía? La ciencia detrás de este efecto

Para miles de tapatíos que inician su día en Guadalajara, una taza humeante parece la única solución para despertar , pero, de manera contradictoria, muchos terminan bostezando minutos después de consumirla . Este fenómeno, que desconcierta a los amantes de esta bebida, ocurre cuando el cuerpo reacciona de forma paradójica a los compuestos del grano tostado.

Expertos en nutrición han notado que este efecto no es un mito, sino una respuesta biológica real que afecta a oficinistas y a cualquier persona que dependa de esta infusión para rendir.

Lee también: Otorgarán viajes gratis en Uber a turistas que visiten el AMG y Puerto Vallarta

El engaño de la adenosina en tu cerebro

¿Cómo es posible que el estimulante más famoso del mundo te envíe directo a la cama en lugar de mantenerte alerta? La respuesta se esconde en la química de tu propio cerebro, en tus niveles de estrés y en los hábitos diarios que acompañan tu consumo matutino .

El principal culpable de esta somnolencia repentina es un neurotransmisor llamado adenosina, el cual se acumula en el sistema nervioso central a lo largo del día para indicarnos que es hora de descansar. Cuando bebes tu taza de café, la cafeína viaja rápidamente por tu torrente sanguíneo y bloquea temporalmente los receptores de esta sustancia, haciéndote sentir invencible y lleno de vitalidad.

Sin embargo, tu organismo nunca deja de producir dicho neurotransmisor; simplemente se queda esperando en la "puerta" de tus células. Una vez que el efecto estimulante desaparece y se metaboliza, toda esa fatiga acumulada golpea tu sistema de golpe, provocando un choque de cansancio masivo que te deja con los ojos pesados .

Exceso de consumo de café

Otro factor crucial que explica este bajón energético es el consumo excesivo y sus efectos secundarios . Al ser un diurético natural, la bebida aumenta la micción, lo que no solo conduce a una leve deshidratación que el cuerpo interpreta como letargo, sino que interrumpe el descanso nocturno si te levantas frecuentemente al baño. Además, un reciente estudio en el Reino Unido reveló que quienes toman más de siete tazas al día experimentan mayor somnolencia diurna que los consumidores moderados. Al exceder los límites, desarrollas una tolerancia tan alta que tus receptores cerebrales cambian, volviendo inútil el efecto despertador y dejándote únicamente con los síntomas de agotamiento crónico .

Tips rápidos para evitar el cansancio "post-café"

Para seguir disfrutando de tu bebida favorita sin sacrificar tu productividad, es fundamental implementar pequeños cambios estratégicos en tu rutina diaria mediante estos tips rápidos:

Evita el consumo nocturno : Deja de beberlo al menos seis horas antes de dormir para no alterar tu ciclo natural de descanso.

: Deja de beberlo al menos seis horas antes de dormir para no alterar tu ciclo natural de descanso. Controla las dosis : Reduce gradualmente la cantidad si notas que necesitas demasiadas tazas, evitando superar el límite que genera fatiga diurna.

: Reduce gradualmente la cantidad si notas que necesitas demasiadas tazas, evitando superar el límite que genera fatiga diurna. Gestiona tu estrés: Si te sientes abrumado, opta por infusiones suaves en lugar de forzar a tu sistema nervioso.

Te puede interesar: "Hormiga" González despierta el interés en un grande de Portugal

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF