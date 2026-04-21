Conoce los beneficios de tomar agua de sábila

La sábila es una planta reconocida por su alto contenido en vitaminas, minerales, antioxidantes y compuestos bioactivos, mismos que pueden contribuir al bienestar general del cuerpo.

Pero en los últimos años, su consumo en forma de agua o jugo ha ganado popularidad por ser un complemento para la alimentación saludable.

¿Cuáles son los beneficios de tomar agua de sábila?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, la sábila es originaria de Arabia y del noroeste de Áfric a; pertenece a la familia Xanthorrhoeaceae y se caracteriza por sus hojas verdes, alargadas y con bordes dentados, que pueden medir entre 30 y 60 centímetros.

En cuanto a su composición, es rica en mucílagos, vitaminas del complejo B, C, E y A, además de minerales como el calcio, fósforo, potasio, hierro, magnesio y zinc.

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Las partes más utilizadas de esta planta son sus hojas y el gel transparente que se encuentra en las pencas, mismo que se emplea tanto en tratamientos cosméticos como en la alimentación y en productos farmacéuticos.

Antes de tomar sábila, es importante que verifiques que se trate de la especie Barbadensis miller , pues es la más segura para el consumo humano. Otras pueden resultar tóxicas.

De acuerdo con la nutricionista Tatiana Zanin, en un artículo para la revista "Tua Saúde", esta planta cuenta con propiedades antiinflamatorias y digestivas que ayudan a combatir el reflujo, reducir los síntomas de la gastritis, así como disminuir los gases, las náuseas y el dolor estomacal.

Además, su efecto prebiótico favorece el crecimiento de bacterias benéficas para el intestino, lo que permite equilibrar la microbiota intestinal y mejorar su funcionamiento.

Otro de sus beneficios es el control de la glucosa en sangre y reducir la absorción del azúcar , ello gracias a su acción hipoglucemiante.

Por otra parte, un artículo de Medicover Hospitals señala que la sábila es rica en antioxidantes y polisacáridos , compuestos que fortalecen el sistema inmunológico e incrementan las defensas.

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Aunque la principal ventaja de esta bebida es la hidratación; el 99% de la composición del aloe vera es agua que, junto con sus polisacáridos y vitaminas, retienen la humedad y los líquidos desde el interior al exterior del cuerpo.

Si quieres obtener todos los beneficios del agua de sábila, te dejamos una sencilla receta para prepararla en casa:

¿Cómo preparar agua de sábila en tu casa?

Porción: 4 vasos

Ingredientes:

Un litro de agua

4 cucharadas de gel de sábila

Miel y limón al gusto (opcional)

Procedimientos:

Lava las pencas de la sábila, retira las espinas y quita la cáscara.

Extrae el gel transparente con una cuchara y lávalo para eliminar la aloína (el líquido de color amarillo).

Por a hervir el agua.

Agrega el gel de sábila cuando el agua está hirviendo y deja a fuego bajo durante 5 minutos.

Revuelve hasta que el gel se disuelva.

Cuela el agua para retirar los residuos.

Sirve y añade miel o limón si lo deseas.

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¿Quiénes NO deberían tomar sábila?

A pesar de sus beneficios, el consumo de sábila no es adecuado para todas las personas.

La nutricionista Tatiana Zanin señala cualquier bebida que contenga esta planta no se recomienda para menores de 12 años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Tampoco se aconseja su consumo en personas con enfermedades intestinales, hepáticas o aquellas que tengan diarrea crónica.

Esto debido a que un artículo del PubMed Central advierte que los efectos tóxicos del gel pueden aparecer desde el método de cultivo, la cosecha o la preparación. Ello se debe a la aloína.

Por lo anterior, fuera de los grupos antes mencionados, la ingesta de aloe vera (Barbadensis miller) tiene que limitarse a no más de un vaso diario.

JM