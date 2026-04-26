Pascuala Fonda: Del rancho a tu mesa

Manejando el otro día por las calles de Chapalita, vi un lugar nuevo, al menos para mí, llamado Pascuala Fonda. Queda justo en la esquina de Av. Tepeyac con 12 de Diciembre, a un par de cuadras de Av. Las Rosas. Ahí, en una casona con patios hacia afuera y salón interior, sirven desayunos hasta mediodía con el concepto hype que ha venido ganando terreno y que nos transporta a nuestras raíces mexicanas. Hablo de esos desayunos de rancho que con tanto antojo a veces añoramos.

Desde que llegas al lugar, el aroma a leña te transporta y te llena de recuerdos de esas escapadas de la ciudad en donde probábamos nuevos platillos: frijoles buenos, tortillonas recién torteadas, de esas gordas llenadoras. Cuenta con mucha vegetación y un mobiliario cómodo de madera.

Y pues bien, decidí ir en compañía del buen Pablo, quien me pidió una cita y propuse Pascuala. Como siempre, pedí compartir algunos platillos de antojo de ambos y aquí te platico qué tal.

Iniciamos con un buen taco de lengua ($80). Ellos lo anotan como taco de guiso, entre los que tienen: lengua, costilla, rajas, pollo con mole, huevo en salsa, chicharrón, papas con chorizo, entre otros. Como bien lo comenté, venía en una tortillona grande de maíz, más gruesa de lo normal y con muy buena temperatura, en un plato de barro y en su interior ya gran cantidad de una lengua suave y tierna, muy bien cocida, cortada en cubos que acaban en una salsa verde muy característica de este platillo, con su sazón perfecto. Digna de compartir.

Seguimos con una tortilla embarazada ($130 con guiso; si no lleva, $75). En un plato trinche de barro, ponen una buena cama de frijol aguado lleno de sabor de pueblo, y encima una tortilla a la que, cuando está en comal y se infla, abren y vierten en su interior un huevo crudo que se cuece con lo caliente. Emplatan arriba de los frijoles y bañan con el guiso de tu gusto. Yo, como buen tragón, lo pedí con chicharrón, que en estos lugares es casi la especialidad. Es de cubos grandes, carnoso y lleno de sabor a esa grasita y a lo dulce de su carne. Que hasta su salsa acabas cuchareando para dejar el plato rechinando de limpio. Gran platillo, no lo dejes pasar.

Para terminar, y como antojo del buen Pablo, pedimos la gordita con guiso de costilla ($90). Es más bien un sope de buen tamaño, para comer con tenedor y cuchillo. Confeccionado con la misma masa de la tortilla y directo al comal, no frito. Una vez que se cuece y deja incluso algunos dorados, bañan con sus frijoles multimencionados y terminan con una buena porción de un buen guiso de costilla de cerdo, también generoso, un preparado muy sabroso y tradicional que dejan por horas en cocción hasta dejarlo en su punto.

Todo tiene un toque ahumado por la leña y le da ese singular sabor de esta tradicional comida.

Larga vida a Pascuala Fonda.

¡Sé feliz!

Pascuala Fonda

Comida: 4.5

Lugar: 4.5

Servicio: 5

D: Av. Tepeyac 943, Chapalita Sur, Guadalajara.

H: Todos los días de 8:00 am a 2:00 pm.

Sábados y domingos cierran a las 4:00 pm.

@pascuala_fondagdl

T: 3350161720.

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