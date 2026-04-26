Mayo 2026 llega con una nueva obsesión beauty: uñas elegantes, frescas y fáciles de presumir. Si estás pensando en cambiar manicure, estos diseños prometen dominar salones, redes sociales e inspiración en Pinterest durante las próximas semanas.

Los diseños de uñas que marcarán tendencia en mayo 2026

Con la llegada de temperaturas más cálidas y una temporada llena de eventos, vacaciones y looks ligeros, las tendencias de belleza también evolucionan. En mayo 2026, los diseños de uñas apuntan a una mezcla perfecta entre minimalismo, color suave y detalles creativos.

Las clásicas manicuras discretas seguirán vigentes, pero ahora compartirán protagonismo con tonos pastel, acabados brillantes y estilos divertidos que ya comienzan a ganar fuerza en TikTok, Instagram y salones especializados.

Si quieres adelantarte a la moda, estos son los estilos que prometen arrasar.

Butter Yellow Nails: el color estrella del mes

El tono amarillo mantequilla se perfila como uno de los más fuertes de la temporada. Es suave, elegante y mucho más fácil de combinar de lo que parece. A diferencia de los amarillos intensos, esta versión cremosa aporta un aire limpio y moderno. Funciona especialmente bien en uñas cortas o almendradas.

Es ideal para quienes quieren salir del nude sin arriesgar demasiado.

Micro French: la manicura clásica se reinventa

La manicura francesa no desaparece, solo cambia de forma. En mayo 2026 veremos la versión Micro French, con líneas ultradelgadas y acabados muy pulidos. Puede llevarse en blanco tradicional o con puntas en tonos pastel como lila, azul cielo o coral.

Este diseño destaca por verse sofisticado, limpio y caro sin esfuerzo.

CANVA

Milky Blue Nails: frescura total

Los tonos azul lechoso o azul nube serán favoritos durante mayo. Transmiten calma, limpieza y un estilo muy primaveral. Este color se vuelve aún más atractivo con acabado glossy, ideal para quienes buscan uñas delicadas pero diferentes. Además, combina perfectamente con prendas blancas, mezclilla o lino.

Glazed Nails: el brillo elegante continúa

El efecto glazed que dominó años anteriores regresa renovado. Ahora se llevará en versiones más suaves como:

Rosa perlado

Beige brillante

Lavanda nacarado

Blanco perla

Este tipo de uñas da apariencia saludable, pulida y muy femenina.

Florales minimalistas para mayo

Mayo siempre trae flores y eso también se refleja en el nail art. Sin embargo, este año los diseños florales serán más discretos. Se impondrán pequeñas margaritas, pétalos delicados o detalles en una sola uña, perfectos para quienes buscan algo romántico sin exagerar.

Tendencias divertidas: lunares, jelly y aura nails

No todo será minimalismo. También habrá espacio para diseños más juveniles y creativos.

Polka Dot Nails: Los lunares regresan con aire retro. Bases nude con puntos negros, blancos o de colores serán una opción divertida y moderna.

Jelly Nails: Las uñas translúcidas tipo gloss seguirán creciendo en popularidad. Tonos durazno, rosa agua y coral lucen frescos para clima cálido.

Aura Nails Pastel: El efecto difuminado en el centro de la uña continuará en tendencia, pero con colores más suaves como lila, menta y rosa.

CANVA

Los colores que dominarán mayo 2026

Además de los diseños, estos tonos se perfilan como favoritos:

Amarillo mantequilla

Azul lechoso

Verde matcha

Rosa perlado

Coral jelly

Blanco nacarado

Lila pastel

¿Por qué estas tendencias importan?

CANVA

Las uñas se han convertido en un accesorio más del look. Hoy reflejan estilo personal, mood y hasta temporada del año. En mayo 2026 veremos una clara preferencia por diseños que mezclan elegancia con naturalidad. Menos exceso, más detalles bien pensados. La clave del mes: uñas bonitas sin complicarse

La gran tendencia no será llevar diseños imposibles, sino manos limpias, colores frescos y acabados bien hechos. Así que si buscas renovar tu manicure este mes, la apuesta segura está entre pasteles suaves, brillo perlado y nail art discreto.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB