Mayo 2026 llega con una nueva obsesión beauty: uñas elegantes, frescas y fáciles de presumir. Si estás pensando en cambiar manicure, estos diseños prometen dominar salones, redes sociales e inspiración en Pinterest durante las próximas semanas.Con la llegada de temperaturas más cálidas y una temporada llena de eventos, vacaciones y looks ligeros, las tendencias de belleza también evolucionan. En mayo 2026, los diseños de uñas apuntan a una mezcla perfecta entre minimalismo, color suave y detalles creativos.Las clásicas manicuras discretas seguirán vigentes, pero ahora compartirán protagonismo con tonos pastel, acabados brillantes y estilos divertidos que ya comienzan a ganar fuerza en TikTok, Instagram y salones especializados.Si quieres adelantarte a la moda, estos son los estilos que prometen arrasar.El tono amarillo mantequilla se perfila como uno de los más fuertes de la temporada. Es suave, elegante y mucho más fácil de combinar de lo que parece. A diferencia de los amarillos intensos, esta versión cremosa aporta un aire limpio y moderno. Funciona especialmente bien en uñas cortas o almendradas. Es ideal para quienes quieren salir del nude sin arriesgar demasiado.La manicura francesa no desaparece, solo cambia de forma. En mayo 2026 veremos la versión Micro French, con líneas ultradelgadas y acabados muy pulidos. Puede llevarse en blanco tradicional o con puntas en tonos pastel como lila, azul cielo o coral. Este diseño destaca por verse sofisticado, limpio y caro sin esfuerzo.Los tonos azul lechoso o azul nube serán favoritos durante mayo. Transmiten calma, limpieza y un estilo muy primaveral. Este color se vuelve aún más atractivo con acabado glossy, ideal para quienes buscan uñas delicadas pero diferentes. Además, combina perfectamente con prendas blancas, mezclilla o lino.El efecto glazed que dominó años anteriores regresa renovado. Ahora se llevará en versiones más suaves como:Este tipo de uñas da apariencia saludable, pulida y muy femenina.Mayo siempre trae flores y eso también se refleja en el nail art. Sin embargo, este año los diseños florales serán más discretos. Se impondrán pequeñas margaritas, pétalos delicados o detalles en una sola uña, perfectos para quienes buscan algo romántico sin exagerar.No todo será minimalismo. También habrá espacio para diseños más juveniles y creativos.Además de los diseños, estos tonos se perfilan como favoritos:Las uñas se han convertido en un accesorio más del look. Hoy reflejan estilo personal, mood y hasta temporada del año. En mayo 2026 veremos una clara preferencia por diseños que mezclan elegancia con naturalidad. Menos exceso, más detalles bien pensados. La clave del mes: uñas bonitas sin complicarse La gran tendencia no será llevar diseños imposibles, sino manos limpias, colores frescos y acabados bien hechos. Así que si buscas renovar tu manicure este mes, la apuesta segura está entre pasteles suaves, brillo perlado y nail art discreto.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03BB