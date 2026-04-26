Domingo, 26 de Abril 2026

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Los diseños de uñas que marcarán tendencia en mayo 2026

Mayo siempre trae flores y eso también se refleja en el nail art. Sin embargo, este año los diseños florales serán más discretos

Por: Brenda Barragán

Las clásicas manicuras discretas seguirán vigentes, pero ahora compartirán protagonismo con tonos pastel, acabados brillantes y estilos divertidos que ya comienzan a ganar fuerza en TikTok, Instagram y salones especializados. CANVA

Las clásicas manicuras discretas seguirán vigentes, pero ahora compartirán protagonismo con tonos pastel, acabados brillantes y estilos divertidos que ya comienzan a ganar fuerza en TikTok, Instagram y salones especializados. CANVA

Mayo 2026 llega con una nueva obsesión beauty: uñas elegantes, frescas y fáciles de presumir. Si estás pensando en cambiar manicure, estos diseños prometen dominar salones, redes sociales e inspiración en Pinterest durante las próximas semanas.

Los diseños de uñas que marcarán tendencia en mayo 2026

Con la llegada de temperaturas más cálidas y una temporada llena de eventos, vacaciones y looks ligeros, las tendencias de belleza también evolucionan. En mayo 2026, los diseños de uñas apuntan a una mezcla perfecta entre minimalismo, color suave y detalles creativos.

Las clásicas manicuras discretas seguirán vigentes, pero ahora compartirán protagonismo con tonos pastel, acabados brillantes y estilos divertidos que ya comienzan a ganar fuerza en TikTok, Instagram y salones especializados.

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Si quieres adelantarte a la moda, estos son los estilos que prometen arrasar.

Butter Yellow Nails: el color estrella del mes

El tono amarillo mantequilla se perfila como uno de los más fuertes de la temporada. Es suave, elegante y mucho más fácil de combinar de lo que parece. A diferencia de los amarillos intensos, esta versión cremosa aporta un aire limpio y moderno. Funciona especialmente bien en uñas cortas o almendradas.
Es ideal para quienes quieren salir del nude sin arriesgar demasiado.

Micro French: la manicura clásica se reinventa

La manicura francesa no desaparece, solo cambia de forma. En mayo 2026 veremos la versión Micro French, con líneas ultradelgadas y acabados muy pulidos. Puede llevarse en blanco tradicional o con puntas en tonos pastel como lila, azul cielo o coral.
Este diseño destaca por verse sofisticado, limpio y caro sin esfuerzo.

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Milky Blue Nails: frescura total

Los tonos azul lechoso o azul nube serán favoritos durante mayo. Transmiten calma, limpieza y un estilo muy primaveral. Este color se vuelve aún más atractivo con acabado glossy, ideal para quienes buscan uñas delicadas pero diferentes. Además, combina perfectamente con prendas blancas, mezclilla o lino.

Glazed Nails: el brillo elegante continúa

El efecto glazed que dominó años anteriores regresa renovado. Ahora se llevará en versiones más suaves como:

  • Rosa perlado
  • Beige brillante
  • Lavanda nacarado
  • Blanco perla

Este tipo de uñas da apariencia saludable, pulida y muy femenina.

Florales minimalistas para mayo

Mayo siempre trae flores y eso también se refleja en el nail art. Sin embargo, este año los diseños florales serán más discretos. Se impondrán pequeñas margaritas, pétalos delicados o detalles en una sola uña, perfectos para quienes buscan algo romántico sin exagerar.

  • Tendencias divertidas: lunares, jelly y aura nails

No todo será minimalismo. También habrá espacio para diseños más juveniles y creativos.

  • Polka Dot Nails: Los lunares regresan con aire retro. Bases nude con puntos negros, blancos o de colores serán una opción divertida y moderna.
  • Jelly Nails: Las uñas translúcidas tipo gloss seguirán creciendo en popularidad. Tonos durazno, rosa agua y coral lucen frescos para clima cálido.
  • Aura Nails Pastel: El efecto difuminado en el centro de la uña continuará en tendencia, pero con colores más suaves como lila, menta y rosa.
CANVA 
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Los colores que dominarán mayo 2026

Además de los diseños, estos tonos se perfilan como favoritos:

  • Amarillo mantequilla
  • Azul lechoso
  • Verde matcha
  • Rosa perlado
  • Coral jelly
  • Blanco nacarado
  • Lila pastel

¿Por qué estas tendencias importan?

 CANVA
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Las uñas se han convertido en un accesorio más del look. Hoy reflejan estilo personal, mood y hasta temporada del año. En mayo 2026 veremos una clara preferencia por diseños que mezclan elegancia con naturalidad. Menos exceso, más detalles bien pensados. La clave del mes: uñas bonitas sin complicarse
La gran tendencia no será llevar diseños imposibles, sino manos limpias, colores frescos y acabados bien hechos. Así que si buscas renovar tu manicure este mes, la apuesta segura está entre pasteles suaves, brillo perlado y nail art discreto.

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