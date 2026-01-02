¿Cuál es el peor yogurt en México, según Profeco?

La Revista del Consumidor ha lanzado su primera edición del año y nos brinda información importante sobre uno de los productos lácteos más populares: el yogurt. el estudió estuvo a cargo del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de Profeco.Para llevar a cabo este estudio de calidad, Profeco evaluó 18 productos diferentes, entre los cuales se distinguen:• 2 yogurts naturales • 4 yogurts naturales endulzados • 1 yogurt natural endulzado deslactosado • 1 yogurt sabor natural • 2 yogurts sabor fresa • 7 yogurts con fresa • 1 yogurt con fresa deslactosadoAsimismo, es importante mencionar que los productos de muestra fueron adquiridos entre el 22 y 24 de octubre de 2025. Posteriormente, entre el 22 de octubre y el 13 de noviembre del mismo año, fueron sometidos a mil 884 pruebas.Estas pruebas empiezan con la evaluación de la información comercial de cada producto, para verificar el correcto etiquetado y la veracidad de los datos incluidos en la etiqueta, como; lote, caducidad, denominación, declaración nutrimental, etiquetado frontal ("sellos"), marca, contenido neto, ingredientes, alérgenos, leyenda de conservación, país de origen, domicilio y razón social.Claro que eso no es todo, pues también se toma en cuenta el contenido del producto, y se determina el aporte real de los siguientes compuestos:• Calcio • Proteína • Grasa y tipo de grasa • Carbohidratos • Microorganismos benéficos • Acidez • Contenido energéticoEntre los productos expuestos por incluir información falsa o engañosa, incumpliendo la NOM-181-SCFI/SAGARPA-2018, en sus etiquetas destacan los siguientes:Vaca Blanca – Yogurt con fruta de fresa • Su contenido de grasa vegetal lo descalifica como yogurt.Flor de Alfalfa – Yoghurt con fresa • No contiene la cantidad de microrganismos necesaria para calificar como yogurt.Yoplait – Yoghurt sabor natural con probióticos • No existe la denominación "yoghurt sabor natural".Es fácil descartar productos, pero elegir los "mejores" depende de muchas cosas. Sin embargo, aquí te dejamos algunas opciones de acuerdo a distintos parámetros.Yogurt más barato (precio estimado por cada 100 g)• Yoplait, Yogurt con fresas y probióticos - 5 pesos (6 pesos en presentación de 125 g) • Danone, Yoghurt sabor fresa - 5 pesos (47 pesos en presentación de 900 g) • Danone, Yoghurt natural con endulzantes - 5 pesos (46 pesos en presentación de 900 g)Yogurt con menor contenido de azúcar por cada 100 g• Alpura, Yoghurt natural con endulzantes, deslactosado, sin grasa – 4.7 g de azúcar (52 pesos en presentación de 900 g)• Bové, Yoghurt natural sin azúcar, orgánico - 4.9 g de azúcar (66 pesos en presentación de 1 kg)Yogurt con mayor aporte de proteína por cada 100 g• Lala 100, Yoghurt con bifidobacterias y fresa, deslactosado – 5.3 g de proteína (62 pesos en presentación de 700 g) • Yoplait Doble Cero, Yoghurt natural con endulzantes sin grasa y sin azúcares añadidos - 5.2 g de proteína (8 pesos en presentación de 125 g)Puedes leer el articulo completo entrando en el siguiente enlace: https://revistadelconsumidor.profeco.gob.mx/media/revistas/sumario/sumario_estudio_de_calidad_2026_1_48D5RFYE.pdfTG