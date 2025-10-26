Así puedes reducir tu consumo de energía y ahorrar miles de pesos al año

El consumo de energía tiene un gran impacto en la economía del hogar, pues un uso desmedido puede elevar significativamente las facturas del servicio eléctrico.

En el último año, las tarifas eléctricas domésticas en México aumentaron en promedio 7.6%, afectando directamente el bolsillo de millones de familias. En el sector comercial e industrial, el alza fue de 4.8% a 7.3 por ciento.

Estos datos reflejan que el uso eficiente de la energía es urgente, no solo para aminorar los gastos, también para contribuir a la preservación del medio ambiente.

Electrificación y consumo creciente

Vivimos una tendencia global hacia la electrificación de todo lo que hacemos: desde los vehículos eléctricos hasta los dispositivos personales, como celulares, consolas de videojuegos, bocinas, electrodomésticos, calentadores, estufas o secadoras. Todos ellos demandan más electricidad cada año.

Además, en muchos hogares el gas LP sigue siendo el principal combustible para calentar agua y cocinar. Aunque sus precios se han mantenido estables, reducir su consumo también representa un ahorro económico y ambiental importante.

5 consejos para ahorrar entre 10% y 30% de energía:

1. Desconecta los equipos en modo de espera (standby): Muchos aparatos siguen consumiendo energía incluso apagados. Por ejemplo, un microondas con reloj digital puede usar hasta 20 W en espera. Desconectarlo puede ahorrarte unos 700 pesos al año.

2. Enciende el calentador solo cuando lo necesites: Si tu boiler es de depósito, basta con prenderlo 15 minutos antes del baño; si es de paso, solo cuando lo uses. Evitar que el piloto consuma gas constantemente puede representar un ahorro de 900 pesos anuales.

3. Cambia focos incandescentes por LED Sustituir un foco de 60 W por uno LED de 9 W ahorra 446 pesos al año. Si cambias cuatro focos, el ahorro puede superar 1,700 pesos.

4. Reemplaza tu refrigerador viejo: Un refrigerador de más de 10 años puede gastar el doble de electricidad que uno nuevo. El cambio puede generar ahorros de hasta 1,200 pesos al año, o más de 16,000 pesos en una década.

5. Ajusta la temperatura del aire acondicionado: Cada grado que subas el termostato reduce el consumo en hasta 6%. Pasar de 22 °C a 24 °C puede ahorrarte 420 pesos al año.

Ahorro total y beneficios ambientales

Aplicar estas medidas puede significar un ahorro anual de entre 3 mil 600 y 5 mil pesos, además de reducir tu huella de carbono en 322 kg de CO₂ equivalente por año.

Un compromiso que empieza en casa, pero que se extiende a los centros de trabajo y de aprendizaje.

La eficiencia energética está al alcance de todos. Pequeñas acciones sumadas pueden tener un gran impacto en el medio ambiente y en nuestras finanzas.

