El Día de Muertos es una de las celebraciones más reconocibles de México, dedicada a recordar a quienes ya partieron. En los últimos años, esta tradición también ha dado un espacio especial para honrar a las mascotas, a los compañeros que ofrecieron amor incondicional durante su vida.

Según la creencia popular, el 27 de octubre es la fecha en que las almas de los perritos, gatos y demás animales de compañía regresan al hogar para visitar a sus dueños. La tendencia ha cobrado fuerza en redes sociales, donde muchos usuarios comparten sus ofrendas.

¿Qué colocar en la ofrenda para perritos?

Aunque más sencilla que la tradicional, la ofrenda para los animales conserva un profundo significado. Se recomienda incluir:

Agua fresca.

Croquetas o su comida favorita.

Sus juguetes preferidos, como pelotas o huesos de goma.

Una fotografía, para recordar su esencia.

Una veladora.

Un tapete o cama, donde puedan descansar.

Más que un altar, esta ofrenda simboliza el vínculo eterno entre humanos y mascotas. Muchos hogares mexicanos dedicarán esta ofrenda para aquellos seres que dejaron huellas imborrables.

