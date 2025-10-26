Panam presenta “No me olvides”, su colección 2025 inspirada en el Día de Muertos

La emblemática marca mexicana Panam ha lanzado su colección 2025 inspirada en el Día de Muertos, bajo el nombre “No me olvides”, esta edición especial rinde homenaje a una de las tradiciones más entrañables de México, fusionando la esencia cultural con un estilo urbano que celebra la memoria, la identidad y el amor que trascienden el tiempo.

Con una propuesta que combina color, simbolismo y manufactura nacional, Panam reafirma su compromiso con el diseño hecho en México y “No me olvides” se presenta como una colección que invita a honrar a quienes ya no están, transformando cada par de tenis y cada prenda en un recordatorio tangible de nuestras raíces.

¿Qué incluye la Colección No me olvides?

La colección se compone de dos ediciones especiales, elaboradas con materiales de alta calidad y un cuidadoso trabajo artesanal, donde la pieza principal es un par de tenis tipo bota que destaca por su diseño cargado de elementos tradicionales: catrinas y catrines con detalles a blanco y negro, flores de cempasúchil, papel picado y motivos que evocan la festividad del Día de Muertos. Cada trazo busca narrar visualmente la conexión entre la vida y la memoria, convirtiendo el calzado en un tributo al legado cultural mexicano.

Acompañando a los tenis, Panam presenta una sudadera unisex con los mismos motivos gráficos, combinando comodidad, estilo y significado.

INSTAGRAM/@panamoficial

Por otro lado, la marca retoma su colaboración con cerveza Victoria a través de una versión especial dedicada al Xoloitzcuintle, símbolo ancestral del paso al más allá y en este modelo incorpora detalles que evocan la textura de la piel del perro sagrado, con su silueta grabada en la suela y accesorios metálicos personalizados. Las agujetas, que cuentan con diseños alusivos a huesos, completan una propuesta que une diseño contemporáneo con espiritualidad prehispánica.

INSTAGRAM/@panamoficial

¿Dónde comprar la colección Panam Día de Muertos en México?

La colección Panam Día de Muertos 2025 ya puede adquirirse en las tiendas oficiales de la marca y en su sitio web www.panam.com.mx, disponible únicamente hasta agotar existencias. Los tenis de esta edición especial tienen un precio de mil 100 pesos.

YC