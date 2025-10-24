En Terranova 1121-A, justo frente a Banco Scotiabank en Providencia, abrió en septiembre este gran lugar que tiene una propuesta bastante cómoda y novedosa. Se trata de un restaurante con comida del mar, con recetas propias y familiares que te hacen sentir en casa; su comedor evoca motivos del mar y tiene a la vista una barra de fríos donde puedes ver cómo preparan algunos de sus alimentos. El lugar es muy aireado y se presta para probar algunos de sus cócteles y disfrutar de su amplia carta de delicias.

Velia viene de este grupo de jóvenes, que se han desarrollado en el ámbito de la hospitalidad toda su vida, por lo que servir es parte de la entrega de valor. Ellos iniciaron en el mundo restaurantero en septiembre de 2024 cuando abrieron Yotama (reseña 243 dic 2024), este gran lugar de comida japonesa en Av. Naciones Unidas.

Acompañado de un grupo de amigos, en parejas nos dispusimos a probar al azar sus platillos y nos fue muy bien. Aquí te cuento.

Iniciamos con una entrada de la sección de “La Botaneada”: croquetas de langosta ($180). Vienen tres piezas, montadas en un plato hondo extendido, lleno de frijol negro, crudo, claro, vaya, pues de adorno, con un alioli para chopear, con un terminado dorado excepcional por fuera, como deben ser, crocantes. Por dentro, una suavidad de una bechamel muy bien ejecutada y con trozos de langosta que se sienten como tropiezos. Una muy buena entrada para arrancar motores.

Seguimos con unas muy buenas flautas de machaca ($310). Las flautas, si me lees, sabes que son de mis platillos favoritos; por eso, casi siempre que las veo en el menú las pido, y aquí no fue la excepción. Vienen tres flautas de tamaño más bien mediano, en un espejo de salsa de tomate con mucho sabor. Las flautas son muy crujientes y su relleno, que es de machaca de pescado, tiene mucho carácter, humedad y sabor. Las coronan con un poco de lechuga, tomate y cebolla cortada en pluma, y un abanico de aguacate. Muy buenas flautas que, en combinación con sus salsas caseras picantes, harán que sean tu antojo favorito.

Finalmente, pedimos medio kilo de camarones zarandeados ($440). No vienen en carta y en la cuenta decían “camarones a la brasa”. Debo decir que están buenos, lo que sigue: un platillo que presentan de manera muy simple, todos los camarones recostados unos con otros mostrando la carne y una rodaja de limón. Tienen un sabor espectacular, a humo, a ajo, a mantequilla, pero todo conjugado de manera extraordinaria. Creo que se llevó la tarde y será por lo que vuelva pronto a Velia. Extraordinarios. No tienen un adobo como tal para ser zarandeados, más bien una pinceleada de vez en cuando en el fogón, que impregna su carne y cáscara, una delicia. Larga vida.

¡Sé feliz!

Evaluación

Comida 5

Lugar 5

Servicio 4.5

Velia Sea Bunker & Bar

Domicilio: Terranova 1121-A, Lomas de Providencia, Guadalajara, Jal.

Horario: Martes de 1:00 pm a 11:00 pm, miércoles a sábado de 1:00 pm a 1:00 am, domingo de 1:00 pm a 7:00 pm.

IG: @veliarest.

Teléfono: 3338354197.

CT