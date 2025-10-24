Krispy Kreme sorprende con donas a 23 pesos: cuándo y dónde aplica

Disfruta de las mejores donas a un precio especial con la nueva promoción que Krispy Kreme acaba de anunciar; descubre aquí cómo, cuándo y dónde obtener tus sabores favoritos antes que se acaben.A través de sus redes sociales, la tienda de donas más popular del mundo sorprendió con la llegada de un espectacular descuento que aplicará en todas las donas de su vitrina por tiempo limitado.Del 23 al 25 de octubre, aprovecha todas las donas a tan solo $23 pesos cada una, incluyendo la recién lanzada colección de Halloween y Día de Muertos, con sabores y decoración de temporada.La promoción está vigente en cualquier sucursal del país, excepto en aeropuertos, tiendas Oxxo y HEB. También participan las compras a través de plataformas de entrega como Uber Eats o Krispy Kreme Delivery.Asimismo, las medidas docetas tendrán una rebaja especial, costando durante las mismas fechas $138.00 pesos mexicanos.No obstante, se recomienda consultar primero en tu sucursal más cercana, ya que puede que algunas piezas no estén disponibles o no entren en la promoción.Para más información, consulta su sitio web en el enlace: https://www.krispykreme.mx/. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP