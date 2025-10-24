Pemex ha contaminado con derrames y fugas más de 700 sitios en el país

De acuerdo con un reportaje publicado por El Universal, Petróleos Mexicanos (Pemex) ha contaminado 777 sitios en todo el país, producto de derrames y fugas de hidrocarburos. A pesar de que la mayoría de estos lugares cuentan con un programa de remediación aprobado, solo se ha solucionado el impacto de estos casos en 14% de los sitios entre 2008 y 2023.

Asimismo, el compromiso de Pemex para reparar las consecuencias ambientales y sociales no solo es bajo, sino lento, tal y como demuestra la información del Inventario Nacional de Sitios Contaminados y Remediados* de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El análisis de los datos revela que en los 112 sitios en donde Pemex sí hizo una reparación del daño tardó, en promedio, cuatro años en solucionar los impactos provocados por sus fallas.

Los tres estados más perjudicados en estos 15 años son aquellos donde la actividad petrolera es base de la economía estatal y nacional. En primer lugar, Veracruz ha presentado afectaciones en 344 lugares, Tamaulipas en 135 y Tabasco en 64. En todos los casos, la tendencia nacional se repite: solo uno de cada 10 lugares recibe atención a los daños en materia ambiental.

Datos oficiales revelan una profunda crisis ambiental

La contaminación por hidrocarburos ha dejado una cicatriz en el país que se extiende sobre una superficie total de 6 millones 795 mil metros cuadrados , lo que equivale a las tres primeras secciones del Bosque de Chapultepec totalmente contaminadas con petróleo, pero, la verdadera magnitud del desastre es tridimensional, pues el volumen calculado por la Semarnat es de 13.3 millones de metros cúbicos.

Es decir, el daño se infiltra en el subsuelo y en las fuentes hídricas del país, y la contaminación llega más allá de lo que se ve a simple vista; por ello se requiere una estrategia de remediación que, aunque activa, no ha surtido el efecto deseado.

Apenas el pasado martes 21 de octubre, Pemex informó sobre una falla en el oleoducto Poza Rica-Madero, en el municipio de Álamo Temapache, Veracruz. Aunque afirmó que la reparación fue eficiente y rápida, las imágenes aéreas mostraron el verdadero impacto: un río que ahora corre contaminado con petróleo. Se trata del derrame más reciente de la empresa, el cual afecta a una importante fuente de abastecimiento de agua para la población de Temapache.

Derrames petrolíferos no son prioridad para Pemex

En su comunicado número 32, Pemex aseguró que, tras concluir las maniobras de contención del derrame, continuaría con los trabajos de saneamiento y remediación en las riberas y zonas cercanas del río Pantepec. Sin embargo, aún no se conoce el impacto ambiental y social a largo plazo.

En otros casos, Pemex ha actuado con lentitud. Hay derrames en el país que fueron identificados en 2008 y que, a pesar de contar con un programa de remediación, al día de hoy no han recibido la atención.

Por ejemplo, el derrame de petróleo crudo que ocurrió aquel año en el municipio de Actopan, en Veracruz, que terminó por generar una emergencia ambiental que afectó un área de mil 792 metros cuadrados. Pese al reporte, al día de hoy la emergencia ambiental sigue sin ser atendida, según los datos analizados.

Además, aquellos que sí han recibido la atención han tardado hasta siete años en cumplir su programa de reparación. En Papantla, también en Veracruz, se identificó una fuga de petróleo crudo, vinculada a la extracción del hidrocarburo en 2012, pero fue subsanada hasta 2019.

La información pública de Semarnat muestra que desde 2019, Pemex no ha reportado ninguna remediación ambiental producto de su actividad. Además, a partir de 2017 el número de sitios contaminados atribuidos a la compañía petrolera tuvo un drástico descenso, hasta llegar a cero en 2018.

No obstante, sus labores sí han tenido efectos que son del conocimiento público. Por ejemplo, en agosto de 2020, un derrame de combustible en Juandhó, en Hidalgo, contaminó los canales de riego de los campos de cultivo de al menos seis municipios.

Otro caso es el de octubre de 2022, cuando cuatro playas de Salina Cruz, en Oaxaca, enfrentaron los efectos de un derrame de hidrocarburos de 10 kilómetros de largo, atribuible a la empresa. Donde inclusive se difundieron imágenes y videos de animales cubiertos con petróleo, entre ellos tortugas y aves marinas.

Por su parte, la ONG ambiental, Greenpeace, difundió en días recientes que los siniestros en Pemex aumentaron entre 2020 y 2022 en un 152%, ocasionando impactos aún más graves.

La información publicada por la Semarnat fue actualizada en junio de 2025; sin embargo, la dependencia advierte que puede realizar "actualizaciones retroactivas, por lo que la información histórica puede cambiar en actualizaciones posteriores".

Se solicitó a Pemex un posicionamiento en relación con la información de ese trabajo, sin que al cierre de la edición respondiera. También se buscó a la Semarnat, que tampoco respondió a la solicitud.

Dato

152% es el aumento de siniestros de Petróleos Mexicanos entre 2020 y 2022.

777 sitios en todo el país han sido contaminados por Pemex, producto de derrames y fugas.

*El Inventario Nacional de Sitios Contaminados y Remediados se conforma de los trámites que realiza la dependencia para la reparación de emergencias ambientales, así como información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de otros organismos nacionales e internacionales.

AO

